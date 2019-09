Uber a Lyft na minimech, když ve sdílenou ekonomiku nevěří už ani Kalifornie

Akcie společností Uber a Lyft během druhého obchodní dne v týdnu klesly na rekordní minima, když investoři zareagovali na návrh kalifornského zákona, který by postavil jejich obchodní model na hlavu. Cílem je přinutit platformy ke změně zacházení s řidiči.

Akcie společnosti Lyft po oznámení uzavřeli na úrovni 45,42 dolarů, což představuje pokles o 7,3 % za den a o 42 % méně, než je jejich maximální hodnota z 29. března, kdy přepravce vstoupit na burzu. Tržní hodnota společnosti je nyní 13,3 miliard dolarů.

Akcie Uber klesly za den o 5,7 % na 30,70 dolarů, což je o 34 % méně vůči 46,38 dolaru z 28. června. Když společnost letos vstoupila na burzu, doufala v ocenění až 55 dolarů na akcii, což by dalo Uberu hodnotu nad 100 miliard dolarů. Nyní je však na polovině.

Kalifornská změna by řidičům poskytla potřebnou ochranu i zaručenou minimální mzdu a také právo na dovolenou, i když minimální taxu jim návrh negarantuje a ani minimální procento z celkových nákladů na jízdu.

Přijetí zákona by pro společnosti Uber a Lyft znamenalo významný problém, zvláště pokud by ostatní státy následovali v tužší regulaci.

Česko na vymezení nových pravidel kvůli alternativním taxislužbám čeká. Bude se jimi zabývat nejnovější novela silničního zákona. Současná podoba návrhu počítá se zrušením povinnosti vlastnění taxametru, střešní svítilny a podstoupení zkoušek z místopisu. Další výraznou změnou by mělo být zavedení odpovědnosti přepravců – platforem, které musí dohlížet na to, že jejich službu poskytují pouze řidiči s oprávněním k poskytování taxi služeb.

Nová regulace po vzoru Kalifornie by však mohla způsobit řetězovou reakci a vyvolat i nespokojenost ze strany cestujících, kteří denně služby společností využívají. Také bychom byli svědky enormního náporu na klasické poskytovatele taxi služeb.

Obě společnosti, které se navíc potýkají se ztrátovostí svého byznysu, se důrazně postavily proti kalifornskému zákonu, který by mohl zvýšit jejich daňové odvody a výdaje. Uber i Lyft uvedly zákon jako rizikový faktor pro své podnikání.

Obě společnosti tvrdí, že pokud by se řidiči stali zaměstnanci, služba by byla pro spotřebitele méně výhodná a flexibilita řidičů by se tím snížila. Placení minimální mzdy bez ohledu na to, zda jsou řidiči na cestě, by mimo jiné znamenalo omezit počet řidičů na silnici. Také by to vyvolalo otázky o zaměstnaneckých výhodách a o tom, na co mají řidiči nárok, pokud pracují pro společnost Uber nebo Lyft.