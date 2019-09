4 otázky na pohovoru, které uchazeči nesnášejí!

Každý pohovor je jedinečný a probíhá jinak. Určitě však padnou otázky na danou pozici, co společnost dělá a jaká je její historie. Někdy se však otázky opakují stále dokola a lidé přesto netuší, co na ně odpovědět, pojďme se na ně společně připravit!

Položte si otázku, na co byste se zeptali sami sebe, kdybyste byli na pohovoru a zkuste si odpovědět. Mnoho inspirace najdete i na internetu. Určitě je dobré si odpovědi připravit, ale zase ne tak, aby zněly jako naučené fráze. Buďte originální…

V první řadě si přečtěte informace o firmě, prohlédněte si jejich webovou prezentaci či profil na sociálních sítích a znovu si projděte inzerát. Můžete si také zkusit najít recenze a osobní hodnocení lidí, kteří v dané firmě pracují nebo pracovali v minulosti. Stejně tak si znovu prostudujte váš životopis, doplňte jej a opravte nedostatky. V duchu se zamyslete nad všemi položkami ve vašem CV a zkuste si pro sebe o každém bodě něco říct. Můžete to vyzkoušet třeba nahlas doma před zrcadlem, budete si pak naostro připadat jistější.

A které ty otázky na 99 % skutečně padnou?

• Co víte o naší společnosti?

• Jak vypadal váš běžný pracovní den v předchozím zaměstnání?

• Co se vám v minulé práci nejvíce podvedlo nebo naopak nepovedlo?

• Proč chcete změnit vaše zaměstnání / opustit současnou práci?

• Co čekáte od nové práce?

• Co vás nejvíce v tomto oboru baví?

Nezapomínejte na to, že pohovor je dialog dvou lidí, připravte si tedy otázky, na které se chcete zeptat i vy. Nyní přejdeme k 4 otázkám na pohovoru, které s největší pravděpodobností dostanete…

1) Kde se vidíte za pět let?

V první řadě si musíte uvědomit, proč se na to personalista ptá. Zajímá ho, co pro vás znamená úspěch a jaké máte cíle do budoucna. Je jasné, že čerstvý absolvent po škole a zkušený čtyřicátník budou mít jiný pohled na svět, život a svoji kariéru, a tak každý bude mít úplně jinou odpověď. V zásadě ani jeden z nich neodpoví špatně. Jde hlavně o to, jak o své kariéře přemýšlíte, jestli se chcete držet svého oboru a stoupat na kariérních příčkách nebo vás láká zkoušet i něco jiného a zaměření vaší práce střídat. Náborář podle toho usoudí, zda se na danou pozici hodíte nebo se naopak vaše názory na práci rozcházejí a neslučují.

2) Jak by vás popsali bývalí kolegové?

O tom je dobré se zamyslet už doma. Udělejte si takové soukromé domácí mentální cvičení a pravdivě si odpovězte. Tato otázka ve skutečnosti nevypovídá o názorech bývalých kolegů, ale je hodně rafinovaná. Ve výsledku se personalista dozví, jak na sebe nahlížíte vy sami a co si o sobě myslíte. Pozor tedy na to, co řeknete, ať už v pozitivním či negativním smyslu.

3) Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Další nepříjemná otázka, kterou vám náborář jistě velmi rád položí. Tady si dávejte bacha na přílišnou upřímnost v negativním duchu. Zaměřte se na věci, které souvisejí s prací a jaké silné stránky vám pomáhají být v práci úspěšní. Např. řekněte, že máte komunikační a vyjednávací schopnosti a uveďte krátce, jak je využíváte v praxi. Pozor na vaše slabé stránky, dřív se doporučovalo poukazovat na to, že jste příliš velcí perfekcionisté nebo workoholici, ale dnes už každý náborář pozná, že tak odpovídáte účelově. Tyto fráze jsou už hodně otřepané a personalisté je neradi slyší.

Zkuste třeba říct nějakou vaši negativní vlastnost a hned dodejte, jak na ní pracujete. Např. že nejste silní v prezentacích před lidmi, ale že jste absolvovali kurz a jste si mnohem jistější, nebo že neumíte dobře anglicky, ale snažíte se chodit na doučování k soukromé lektorce apod. Určitě nezkoušejte říkat, že žádné slabé stránky nemáte, tomu lze jen těžko uvěřit.

4) Co bychom měli v naší firmě dělat jinak a zlepšit?

Ano, vážně po vás chtějí, abyste je tak trochu zkritizovali. Může to být také chyták, jak zjistit, jak moc toho o dané firmě víte a jak jste se na pohovor připravili. Věřte, že v tom může být obojí. Na jednu stranu je zajímavý pohled na interní procesy ve společnosti a její vnímání zvenčí, na druhou stranu náboráře asi nepotěší, když zjistí, že jste si o firmě zjistili jen to nejnutnější. Nebojte se firmu kritizovat, ale držte se v pozitivním tónu a nepřežeňte to! Dobré je kromě kritiky, zmínit i návrh řešení na zlepšení.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-personalistiky/rekvalifikacni-kurz-personalistika

Editorka: Zuzana Klímová