Protagonista The Big Short: Příští bublina je na indexových fondech, podobá se té z 2008

Michael Burry, jeden z prvních investorů, kdo rozpoznal a vydělal na hypoteční krizi, a protagonista knihy Big Short, v rozhovoru s agenturou Bloomberg prohlásil, že vidí bublinu podobnou té hypoteční na trhu pasivního investování. Obří přiliv peněz do indexových fondů má podle něj paralely s bublinou, která se před rokem 2008 vytvořila na zajištěných dluhových obligacích (CDO).

Pasivní investování jako například indexové fondy a ETF nafukují ceny akcií a dluhopisů podobným způsobem, jako to před deseti lety udělaly CDO na trhu rizikových hypotečních úvěrů, myslí si Burry. Až se masivní tok kapitálu obrátí, „bude to ošklivé“, říká Burry.

„Jako u většiny bublin platí, že čím déle trvá, tím horší její prasknutí bude,“ říká Burry. „Tato je velmi podobná bublině na syntetických CDO se zástavou před velkou finanční krizí v tom smyslu, že nastavení cen na trhu nebylo provedeno na základě fundamentální analýzy rizikovosti, ale díky masivnímu přílivu kapitálu založeném na modelech rizik schválených nobelisty, které se ukázaly jako nepravdivé.“

Burry v současnosti spravuje aktiva o objemu okolo 340 milionů USD ve společnosti Scion Asset Management. Proslavil se ale především sázkami proti hypotečním instrumentům před krizí v roce 2008. Počínání Burryho v té době zachycuje kniha Michaela Lewise „The Big Short“ a na ní založený oscarový film stejného jména.

Nízkonákladové pasivní investování získává v poslední době mezi běžnými investory stále vyšší popularitu. Investoři opouštějí strategii individuálního výběru akciových titulů a vstupují do pozic v indexových fondech, díky čemuž dnes pasivní investice nyní tvoří více než polovinu akciového trhu, vyplývá z analýzy Bank of America Merrill Lynch. Jen akciové pasivní fondy se za posledních deset let nafoukly do objemu více než 3 bilionů dolarů, vyplývá z dat webu Morningstar. Druhy fondů nyní zahrnují prakticky vše, co lze sledovat, mezi nejrozšířenější patří fondy trackující velké indexy jako S&P 500 nebo Russell 2000.

„Globálně jsou biliony dolarů v aktivech indexovány na tyto akciové tituly,“ říká Burry. „Tohle divadlo je stále zaplněnější, dveře ven jsou ale stejné jako dříve. To vše se navíc zhoršuje s tím, jak se globálně přesouváme na ještě méně likvidní akciové a dluhopisové trhy,“ uzavírá Burry.

Mnoho známých investorů již varovalo před rozšířeností pasivního investování. Generální ředitel DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach například prohlásil, že pasivní investování způsobuje rozsáhlé problémy na globálních akciových trzích. Označil to za „stádní chování“ a řekl, že to již dosahuje úrovně mánie.

Zdroj: Bloomberg, CNBC