Přes trhy se přehnala vlna dobrých zpráv. Zmínit je možné dění kolem brexitu, které, jak se zdá, vyústí v možné odvrácení tvrdé verze na konci října. Vedle toho jsme svědky uklidnění situace v Hongkongu, s nadějí se pak obchodníci soustředí i na další kolo obchodních vyjednávání mezi USA a Čínou.

Nejsledovanější událostí aktuálního týdne je bezesporu brexit a vše kolem něj. Britský parlament během včerejšího dne přijal návrh zákona o zablokování tvrdého brexitu na konci října. V návaznosti na to chtěl britský premiér Johnson vyvolat předčasné volby, bohužel pro něj, nezískal potřebný dvoutřetinový počet hlasů. V dalším kole bude o návrhu zákona jednat Sněmovna lordů, která by jej dle informací agentury PA měla schválit, a to zřejmě ještě do pátečního odpoledne.

Britský premiér Johnson tak tento týden utrpěl hned několik porážek, od ztráty většiny v dolní komoře přes přijetí návrhu zákona proti tvrdému brexitu až po odmítnutí předčasných voleb. Zaměříme-li se konkrétně na návrh zákona proti neřízenému odchodu z EU na konci října, spekulace sice hovoří o možnosti relativně snadného průchodu přes Sněmovnu lordů, celý proces (ne)schvalování by ale nemusel být až tak plynulý. Naopak by mohl zabrat poměrně dost času. Konzervativci v horní komoře totiž předložili již více jak 90 dodatků, zřejmě s cílem posunout rozhodnutí nejlépe do příštího týdne, kdy začne přerušení jednání britského parlamentu.

Pravdou je, že proti tomuto prodlužování je možné použít mimořádná opatření, aby byl celý proces urychlen. Jestliže by Sněmovna lordů návrh přijala, britská vláda by měla čas do 19. října, do kdy by musela buďto vyjednat dohodu o odchodu s EU, a to na summitu 17. října, druhou možností je pak získání posvěcení odchodu bez dohody ze strany parlamentu. V případě, že by nebylo dosaženo ani jedné varianty, premiér Johnson by byl nucen požádat EU o prodloužení termínu brexitu až do konce ledna 2020.

Možnost posunutí brexitu trhy vnímají pozitivně. Na druhou stranu, stále existují mnohé překážky. Premiér Johnson bude v návrhu hledat jakékoliv skuliny, které by mohl využít, případně by dokument mohl chtít celý obejít. Stejně tak platí, že i přes případné prodloužení článku 50 do ledna 2020 nelze variantu odchodu bez dohody zcela vyloučit, pouze ji posunout dále v čase. Současný optimismus by tak mohl mít jen krátké trvání.

Na librových trzích jsme včera každopádně pozorovali dobrou náladu. Spotový kurz britské libry zpevnil, z opčních zajišťovacích strategií – například risk reversal v tenoru dvou měsíců zahrnující říjnový termín brexitu – je pak patrná obnova poptávky po call opcích u GBPUSD a put opcích EURGBP. Posun z posledních dní sice naznačuje mírný optimismus směrem k silnější libře, dlouhodobý trend však potvrzuje jasnou převahu zajištění proti opačnému scénáři, tedy proti slabší GBP. Vzhledem k o něco silnějšímu kurzu můžeme v příští zprávě CFTC rovněž očekávat mírný pokles sázek na short.

Dalším faktorem přispívajícím k optimismu trhů jsou zprávy o dalším kole obchodního vyjednávání USA a Číny. Na to by mělo dojít na začátku října, kdy se zástupci obou stran sejdou ve Washingtonu. Tomu by ještě v polovině září měly předcházet konzultace. Vše vyplynulo z dnešního telefonátu mezi čínským vicepremiérem, obchodním zmocněncem pro USA a americkým ministrem financí. Na pozadí toho dnes pozitivně vyznívá i silněji nastavený kurz čínské měny ze strany centrální banky.

Tyto dvě hlavní zprávy tak zřejmě určí náladu trhů ve zbytku týdne. Dnes ráno pozitivní naladění kazí propad německých továrních objednávek, který s sebou stáhl i euro. V jeho případě nás příští týden čeká zasedání ECB. Od něj očekáváme snížení depozitní sazby a změnu forward guidance. Otazníky visí nad možností restartu QE. Dle posledních komentářů centrální banky jsou slyšet zejména hlasy upozorňující, že tento krok není (zatím) nutně potřeba. Každopádně platí, že evropská měnová autorita bude muset sáhnout po balíčku opatření, nikoli postupovat po jednotlivých krocích.

Dnes nás budou z dat zajímat především americká data, konkrétně Národní report zaměstnanosti agentury ADP, index PMI sektoru služeb a nakonec tovární objednávky a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1032 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,46 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0986 do 1,1049 EURUSD.*

Koruna oproti začátku týdne zpevnila pod hranici 25,90 za euro. Posun k silnějším hodnotám vykázaly i ostatní měny regionu střední a východní Evropy, zejména polský zlotý a maďarský forint.

Dnes ráno byly zveřejněn maloobchodní tržby za červenec, které ve výsledku překonaly predikci trhu. U kurzu domácí měny však nepozorujeme výraznější reakci. Nadále platí, že hlavním faktorem směru koruny bude v příštích dnech zahraniční dění, tj. vývoj eurodolaru a nálada zaměřená v neprospěch nebo naopak prospěch aktiv rozvojových trhů.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,86 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,79 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,35 až 23,52 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.