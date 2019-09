Ekonomický kalendář: Zasedá švédská Riksbank a na programu jsou stěžejní data z USA

Shrnutí:

Riksbank by se sazbami hýbat neměla

Americký nevýrobní ISM index, ADP report

DoE zveřejní pravidelné zásoby ropy v USA

9:30 - Rozhodnutí o sazbách Riksbank: Švédská centrální banka měla už před nějakou dobou zvedat sazby. Nicméně se situace postupně vyvíjela a nebyla růstu sazeb příliš nakloněna. Výsledkem je, že Švédsko pravděpodobně jen tak nepohřbí svůj dlouhodobý model negativních úrokových sazeb. Navíc SEK zůstává slabá společně s umírněným cenovým růstem.Proto si nemyslíme, že by Riksbank chtěla, aby švédská koruna příliš posílila. Tato situace by mohla postavit SEK do příkrého kontrastu k NOK, která vypadá, že má před sebou o dost zářnější zítřky.

9:30 - Švédská průmyslová produkce za červenec

13:30- Challenger report z USA o plánovaném propouštění za srpen

14:15 - ADP report za srpen: Zde se bude jednat o první důležitější data, která mohou napovědět výsledky pátečních NFP. Konsenzus hovoří o přírůstku 148 tisíc nových pracovních míst. Na druhou stranu ekonomický vývoj v USA nebyl v srpnu nijak zářný, jak pomalu ukazují další makrodata. Takže vidíme riziko možnosti horšího výsledku s negativním dopadem na USD.

14:30 - Jednotkové náklady práce a produktivita práce v USA za Q2. Očekávání na finální čísla ukazují na v pořadí 2,4 % a 2,2 % q/q

14:30 - Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti - Unemployment Claims: Konsenzus ukazuje na 215 tisíc

16:00 - Nevýrobní ISM za srpen: Bloomberg medián odhadu hovoří o růstu na 54 z 53,7 bodů. Nicméně vzhledem k horším výsledkům ISM z výrobního sektoru vidíme jako reálné riziko horšího výsledku.

16:30 - DoE zásoby ropy v USA: Konsenzus ukazuje na pokles zásob ropy o 2,6 mil. barelů, zásoby benzínu by měly klesnout o 1,5 mil. barelů.

Projevy centrálních bankéřů: