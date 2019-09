Rozbřesk: Čekání na nová čísla z automobilek

Po letní přestávce se nám už brzy začne konečně skládat dohromady obrázek situace automobilového průmyslu. Ten tuzemský si doposud nevedl tak zle jako třeba ten německý, když vezmeme v úvahu finální producenty a jejich výkon za prvních sedm měsíců roku. Teprve v pátek se dozvíme, jak si vede celý tento průmysl, který je mimochodem tím největším v tuzemsku a současně i tím nejvýznamnějším ve srovnání s ostatními zeměmi EU, a současně poodkryje něco málo ze své blízké perspektivy, když dojde i na zveřejnění jeho nových zakázek.



Prozatím víme, jak si vedly registrace v prvních osmi měsících roku na tuzemském trhu, kde si tuzemští producenti drží jako již tradičně velmi silnou pozici. Počty nově registrovaných osobních vozů naznačují, že ochota pořídit si nové auto klesá ze strany domácností a vlastně i firem, které jsou mimochodem hlavním nákupčím nových vozů. Za prvních osm měsíců je vidět pokles o více než devět procent a jen v srpnu se registrace propadly o deset procent. Jenže stejně jako v EU, tak i u nás je letní meziroční srovnání zatíženo loňskými manévry před spuštěním další vlny emisních regulací. Takže jestli má něco alespoň nějakou vypovídací schopnost, tak jsou to právě uvedené kumulované výsledky.



Díky SDA však máme možnost vidět více než jen samotný propad zájmu o auta v ČR a můžeme třeba vysledovat, že sice celkové číslo je v poměrně hlubokém mínusu, nicméně třeba u SUV se poptávka v letošním roce téměř neliší od té loňské, a tak veškerý útlum jde na vrub střední třídě a malým vozům. Stejně tak je vidět nižší zájem o auta s naftovým pohonem, jako setrvalou preferenci benzínových motorů a expanzi „zelených“ alternativ. Jejich procentní nárůst je ohromující, nicméně podíl na trhu zanedbatelný. Na SUV rozhodně vliv nemají a nejspíš ještě dlouho mít nebudou.A vlastně něco podobného je vidět i na evropských číslech, která byla shodou okolností rovněž zveřejněna ve středu. Za první polovinu roku výrazně vzrostly prodeje aut s alternativním pohonem a jejich podíl dosáhl už 9 %, nicméně auta „na baterky“ si ukrojila z celého koláče vlastně jen 1,5 %. V ČR zatím trh „válcují“ SUV a samotným elektromobilům se tentokrát podařilo uzmout 3 ‰ trhu. Prim tak i nadále sehrává klasika, i když zájem o ní zatím klesá téměř na všech hlavních zahraničních trzích. Koruna v úvodu včerejšího obchodování testovala hranici 25,80 EUR/CZK , nicméně nakonec znovu o pár haléřů oslabila. Vzhledem k tomu, že podobné výkyvy zaznamenávají i ostatní měny v regionu, je jasné, že tím, kdo udává směr, je nálada v zahraničí. ČNB tento vývoj může nechat zcela bez povšimnutí, i když je koruna stále nad prognózou. Není to poprvé ani naposledy a navíc se to v době stále více nejistých vyhlídek ekonomiky docela hodí.S tím jak britský premiér Boris Johnson schytává v parlamentu jednu prohru za druhou, libra maže ztráty. Měnový pár EUR GBP tak dokonce v euforii klesl k hranici 0,90. Britský parlament totiž prozatím Johnsonovi nadiktoval, aby vyjednal s EU posunutí brexitu na 31. ledna příštího roku a následně odmítl jít navrhovanou cestou k předčasným volbám . Situace na britské politické scéně je však stále poměrně nepřehledná, tudíž to, jak byly včera rozdány karty, považujeme za velmi dočasné, což může platit i o ziscích britské libry Co se týká eurodolaru, tak euru se s avizovaným odkladem brexitu zjevně ulevilo, avšak červencový propad německých průmyslových zakázek jej může dostat zpátky pod tlak.Co se pak týká včerejší komunikace, tak ta byla přiměřeně holubičí (výjimkou byl jestřáb Rosengren) a naznačovala, že by Fed opravdu měl 18. září snížit sazby. Uvidíme přitom, jak do tohoto scénáře budou zapadat dnes odpoledne zveřejněná konjunkturální data z USA - ADP report z trhu práce a důležitý index podnikatelská nálady (ISM) ve službách. Brent si včera připsala k dobru více než čtyři procenta, které vyhouply její cenu nad 60 USD /barel. Při absenci významnějších fundamentálních impulsů se tak ropa svezla na vlně růstu akciových indexů, které reflektují jak pokles geopolitického napětí v souvislosti s děním v Hongkongu, tak naděje ohledně obnovených americko-čínských obchodních jednání. Ke konci obchodování pak pozitivní náladu na trhu nezkazil ani nečekaný nárůst zásob ve Spojených státech, jenž reportoval Americký petrolejářský institut.