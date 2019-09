Britský parlament odmítl tvrdý brexit i předčasné volby

S tím jak britský premiér Boris Johnson schytává v parlamentu jednu prohru za druhou, libra maže ztráty. Měnový pár EUR GBP tak dokonce v euforii klesl k hranici 0,90. Britský parlament totiž prozatím Johnsonovi nadiktoval, aby vyjednal s EU posunutí brexitu na 31. ledna příštího roku a následně odmítl jít navrhovanou cestou k předčasným volbám . Situace na britské politické scéně je však stále poměrně nepřehledná, tudíž to, jak byly včera rozdány karty, považujeme za velmi dočasné, což může platit i o ziscích britské libry Co se týká eurodolaru, tak euru se s avizovaným odkladem brexitu zjevně ulevilo, avšak červencový propad německých průmyslových zakázek jej může dostat zpátky pod tlak.Co se pak týká včerejší komunikace, tak ta byla přiměřeně holubičí (výjimkou byl jestřáb Rosengren) a naznačovala, že by Fed opravdu měl 18. září snížit sazby. Uvidíme přitom, jak do tohoto scénáře budou zapadat dnes odpoledne zveřejněná konjunkturální data z USA - ADP report z trhu práce a důležitý index podnikatelská nálady (ISM) ve službách.