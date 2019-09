Ranní komentář: Další porážka Borise Johnsona, CAD silnější na všech párech

Včerejší seance přinesla další porážku Borise Johnsona, když dolní sněmovna britského parlamentu definitivně potvrdila přijetí zákona, který by jej nutil, v případě nenalezení dohody s EU, požádat o odložení brexitu až do konce ledna 2020. Parlament navíc nepřijal ani návrh na předčasné volby, takže zdá se vše spěje k tomu, že bude brexit nakonec skutečně odložen a vyjednávací pozice britského premiéra těžce oslabena. To včera libře dokázalo pomoci a ta vůči dolaru vystoupala až zpět nad 1,22 GBPUSD.

Z dalších fundamentů pak zaujalo hlavně zasedání Bank of Canada a její překvapivě jestřábí doprovodný komentář, který měl za následek snížení šancí na uvolnění měnové politiky na dalších zasedání a hlavně pomohl CAD k výraznému zpevnění na všech měnových párech.

Sentiment na trzích je po včerejšku opět poměrně pozitivní, což dokazují i akciové futures v Evropě a v USA, které během asijské seance výrazně rostly. Dnešek by se proto mohl nést i nadále v pozitivním duchu, pokud náladu nezkazí některá z nově příchozích makrodat.

Dnešní fundamenty: