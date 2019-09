Data z Číny nám přinesla uklidnění

V půli týdne zaznamenává nárůst na zámořských akciových trzích, který je postaven na překvapivě lepších datech z čínské ekonomiky , která opět o něco rozptýlila obavy z globálního ekonomického zpomalení. Aktivita v čínském sektoru služeb zrychlila v srpnu nejvyšším tempem za poslední tři měsíce a poskytla tak podporu druhé největší světové ekonomice , které se příliš nedaří snížit propad v sektoru výrobců. Indexy se tak zvedají ze včerejšího tlaku, pod který se dostaly po zavedení nových cel v čínsko-americké obchodní válce, kdy data naopak naznačila zpomalení výrobní aktivity v USA.V minulém měsíci se s eskalujícím obchodním sporem mezi USA a Čínou a s výnosovou křivkou, která se dostala do inverze , investoři začali odklánět o rizikových aktiv a index S&P 500 tak zaznamenal nejhorší srpen za poslední 4 roky. Začátek září prozatím nalévá investorům do žil optimizmus. Další uvolnění napětí přišlo z komentáře prezidenta New York FEDu, Johna Williamse, který řekl, že je připraven jednat tak, aby pomohl Spojeným státům vyhnout se ekonomickému propadu, zatím ale ekonomika vypadá v pořádku.Na obchodní neshody je výrazně citlivý sektor polovodičů, který ve všeobecně pozitivní náladě dnes narostl o 2,8 %. Banka UBS dnes snížila svůj odhad růstu globální ekonomiky pro letošní rok a zároveň predikuje, že americký desetiletý výnos zakončí rok na úrovni 1 %. Dnešek byl ale poměrně skoupý na korporátní zprávy. Můžeme zmínit potravinářského giganta Thyson Foods, jehož akcie dnes propadly o 7,8 % po snížení výhledu zisku na letošní rok. S tímto propadem je dnes suverénně nejhůře performující společností v celém indexu. Na druhé straně indexu se se ziskem 9,1 % nachází společnost PVH (vlastník oděvní společností Calvin Klein), jejíž CEO oznámil svůj plán nakupovat akcie společnosti.