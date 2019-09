Průlom v Hong Kongu: Správkyně zruší kontroverzní návrh zákona

Správkyně Hong Kongu Carrie Lam oznámila, že zruší navrhovaný zákon , který by umožnil vydávat osoby k trestnímu stíhání do Číny. Navrhovaný zákon byl jednou z hlavních příčin silných nepokojů v minulých týdnech a měsících. Úplné zrušení plánu na přijetí takového zákona bylo jedním z 5 hlavních požadavků protestujících.Správkyně rovněž přislíbila další opatření zahrnující například přímý dialog s protestujícími, revizi problémů ve společnosti a zapojení dvou nových členů do nezávislé policejní komise IPCC.Prioritou vedení města je ukončit násilné protesty a obnovit celkový pořádek, právo a bezpečí obyvatel.Akciové trhy v Asii reagovaly na prohlášení silným růstem, pozitivní vliv má rozhodnutí i na zaoceánské trhy v USA a Evropě