Franklin Templeton: Hlavní hybatelé na evropských trzích v příštích měsících

Prázdniny končí a pozornost investorů se vrací zpět na finanční trhy. Shrnutí toho, co by mohlo v blízké době pohnout s evropskými trhy, přináší Franklin Templeton.

Zasedání ECB

V centru pozornosti investorů bude podle Davida Zahna, šéfa divize evropských dluhopisů u Franklin Templeton, zasedání Evropské centrální banky (ECB) 12. září. S ohledem na to, jak se v posledních třech měsících hýbaly evropské bondy, je otázkou, zda se ECB podaří naplnit tržní očekávání. Zahn očekává:

1. Snížení úrokových sazeb, kdy nezáleží, zda to bude o 10, 15 nebo 20 bazických bodů. Hlavní je, aby snížení bylo smysluplné.

2. Odstupňovanou úrokovou sazbu pro nadbytečnou hotovost bank, která by pomohla bankovnímu systému. Zavedení odstupňované úrokové sazby by zároveň vyslalo trhu signál, že sazby nejspíše zůstanou delší dobu nízké, jinak by podle Zahna nemělo smysl stupňování zavádět.

3. Obnovení kvantitativního uvolňování (QE), které bude nejvíce zaměřeno na vládní dluhopisy. Podíl korporátních dluhopisů ale asi poroste.

4. Zvýšení nebo odstranění limitů nákupu aktiv pro jednotlivé emise, které může ECB kupovat. Ten v současnosti činí 33 % jakékoli emise. S možností nákupu aktiv za 30 miliard eur by se totižpodle Zahna množství dostupných aktiv brzy vyčerpalo.

Potřeba fiskální odpovědi

Trhy kladou na ECB vysoká očekávání, a pokud by se je nepodařilo naplnit, mohly by se výnosy dle Zahna posunout výrazně výš. Rozhodnutí centrální banky by podle něj měla podpořit i fiskální politika, např. ve formě větších infrastrukturních projektů. A vzhledem k silné podpoře zelené strany v evropských parlamentních volbách by mohlo jít o zelené infrastrukturní projekty, jež by pomohly k uhlíkové neutralitě EU do roku 2050.

ECB by mohla kupovat i dluhopisy vydané nadnárodním orgánem, jako je Evropská investiční banka. Výsledné výdaje navíc by pak pravděpodobně podpořily růst v Evropě a dokonce i zvýšily inflaci. Zatímco komentátoři usuzují, že výnosy půjdu jen dolů, Franklin Templeton vidí jedno z rizik naopak v tom, že by výnosy mohly jít nahoru.

Nová vláda v Itálii

Politická situace v Itálii plnila celé léto titulky novin. Nejprve jsme byli svědky pádu koalice ligy severu a pěti hvězd a následně vzniku nové vlády pěti hvězd a středo-levicové demokratické strany. Přičemž nová vláda by mohla mít méně agresivní výdajovou agendu než ta předešlá. Podle Franklin Templeton by vstup středové strany do vlády mohl být ve výsledku pro italské vládní dluhopisy pozitivní. Záruka, že nová vláda vydrží celé období, ale neexistuje.

Liga severu je dle průzkumů veřejného mínění i nadále nejpopulárnější stranou Itálie a její lídr Matteo Salvini si nejspíš udrží vysoké postavení. Franklin Templeton se domnívá, že jeho rétorika by mohla vyvolat vyšší volatilitu, a tím i nákupní příležitosti. Vzhledem k avizovaným reformám a fiskálním omezením v Itálii, spolu se znovuzavedením QE v eurozóně by se mohly výnosy italských dluhopisů přiblížit těm německým.

Očekávání brexitu bez dohody rostou

Od té doby, co se Boris Johnson stal premiérem, vnímá Franklin Templeton značně vyšší šanci brexitu bez dohody. Johnson jasně řekl, že chce, aby Velká Británie odešla z EU do 31. října, ať už s dohodou nebo bez ní. Šance, že by se Evropa vrátila k jednacímu stolu, nejsou sice nulové, ale prostoru pro manévrování je málo. Brexit bez dohody už podle Zahna začínají naceňovat i trhy. Hlavní otázkou ale zůstává, jak se Velká Británie a EU k brexitu bez dohody postaví. Franklin Templeton proto pro období od 31. října do konce roku 2019 očekává zvýšenou volatilitu na trzích.