Kryptoměny: První krypto ETF pro velké investory

První krypto ETF

Díky popularitě kryptoměn už mnoho amerických společnosti zkoušelo vytvořit ETF fond, který by dovolil investorům expozici do tohoto segmentu. Nicméně snahy dosáhnout tohoto cíle byly dosud blokovány americkou komisí pro cenné papíry (SEC) kvůli obavám z tržní manipulace. Přes toto nepřátelské prostředí našly společnosti VanEck Securities a SolidX Management cestu použitím pravidla 144A zákona Securities Act z roku 1993, který jim dovoluje vydat akcie. Nicméně tato možnost je otevřená pouze pro velké kvalifikované investory. Ačkoliv malí investoři by se nemohli účastnit, tak tyto firmy zdůraznily, že budou pracovat tak, aby jejich služby byly přístupné také jim. Akcie budou uvedeny ve čtvrtek na OTC link ATS, což je alternativní obchodní systém regulován SEC.

Je možné, že býci narazí na odpor v podobně 50 % retracementu. Silný support vidíme v blízkosti 9300 dolarů. Zdroj: xStation5

Americký kongres by dle FIN měl začít regulovat krypto společnosti

The Financial Integrity Network (FIN), washingtonská poradenská společnost, začala naléhat na americký Kongres, aby reguloval krypto společnosti na základě zákona Bank Secrecy Act. Podle ředitele společnosti Davida Marryho by poskytovatelé virtuálního kapitálu měli být regulováni na základě služeb, které poskytují a mohou být zneužity kriminálním prostředím. Lepší dohled a regulace by měly pomoci ukončit nelegální praktiky. Na druhou stranu by někteří skeptici mohli namítat, že kryptoměny by tak ztratily jednu ze svých největších výhod - anonymitu.

Na grafu je znázorněna kapitalizace na kryptoměnách. Zdroj: coinmarketup.com

Bitcoin.com otevírá krypto burzu

Bitcoin. Com, jeden z nejvíce populárních webů o krpytoměnách a technologii blockchainu, oznámil otevření své vlastní burzy digitálních aktiv. Jeho platforma by měla dovolovat obchodování kryptoměn jako Litecoin, Ripple, Tron, ZCash, Stellar a EOS. Trhy by měly být denominovány v základních měnách jako Bitcoin Cash, Bitcoin Core a Tether. Ředitel společnosti Danish Chaudhry řekl, že jeho firma je schopna prorazit v konkurenci větších zavedených burz jako Coinbase a Binance. Jedním z důležitých lákadel pro nově příchozí by mělo být zavedení poplatku -0,3 % pro následující tři měsíce.

Ethereum a Ethereum Classic se zdají být korelovány seem to be correlated (bez příčinné souvislosti), takže poslední spike na druhé zmíněné kryptoměně by mohl znamenat zvýšenou volatilitu na měně první. Zdroj: xStation55