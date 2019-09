Příprava na brexit bez dohody: Komise vyzývá všechny občany a podniky EU, aby se připravili na vystoupení Spojeného království 31. října 2019

S ohledem na přetrvávající nejistotu ve Spojeném království, pokud jde o ratifikaci dohody o vystoupení (jak byla dohodnuta s vládou Spojeného království v listopadu 2018) a celkovou vnitrostátní politickou situaci, je brexit bez dohody k 1. listopadu 2019 nadále reálnou, i když nežádoucí variantou.

V tomto duchu dnes Evropská komise zveřejnila podrobný seznam kroků, který má pomoci podnikům obchodujícím se Spojeným královstvím provést konečné přípravy. Aby byl obchod narušen co nejméně, měly by všechny subjekty zapojené do dodavatelských řetězců se Spojeným královstvím – ať mají sídlo kdekoliv – znát své povinnosti a nezbytné formality v přeshraničním obchodu. Komise přitom vychází ze svých předchozích sdělení a také ze stovky sdělení zúčastněným stranám v nejrůznějších odvětvích.

Kromě toho navrhla Komise Evropskému parlamentu a Radě pro případ brexitu bez dohody cílené technické úpravy doby trvání alternativních opatření EU v oblasti dopravy. Navrhla rovněž zopakovat v roce 2020 stávající alternativní opatření týkající se rybolovu na rok 2019 a případného podílu Spojeného království na rozpočtu EU na rok 2020. Tato opatření jsou nezbytná vzhledem k rozhodnutí prodloužit lhůtu podle článku 50 do 31. října 2019.

Dále Komise navrhla, aby byly podnikům, pracovníkům a členským státům, kterých se důsledky brexitu bez dohody dotknou nejvíce, k dispozici prostředky z Evropského fondu solidarity a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Návrhy musí ještě schválit Evropský parlament a Rada.

Komise připomíná, že odpovědnost za přípravu na všechny scénáře nesou všechny zainteresované strany. Vzhledem k tomu, že scénář brexitu bez dohody zůstává možnou variantou, Komise všem důrazně doporučuje, aby dodatečný čas vyplývající z prodloužení lhůty využili k přijetí veškerých nezbytných opatření pro přípravu na vystoupení Spojeného království z EU.

Technická úprava určitých alternativních opatření s ohledem na datum vystoupení Spojeného království z EU 31. října 2019

Dne 11. dubna 2019 prodloužila Evropská rada (článek 50) lhůtu podle článku 50 do 31. října 2019, a to na žádost Spojeného království a po dohodě s ním.

S ohledem na toto prodloužení zkontrolovala Komise všechna přípravná a alternativní opatření EU, aby se ujistila, že budou nadále plnit svůj účel. Dospěla k závěru, že daná opatření své cíle nadále plní, a proto není třeba žádné z nich zásadně měnit. Dnes ale navrhla u některých alternativních opatření určité technické úpravy, aby zohlednila nový termín brexitu.

Úpravy se týkají tří hlavních oblastí:

1. Doprava

Nařízení zajišťující základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě (nařízení (EU) 2019/501): Komise navrhla prodloužit platnost tohoto nařízení do 31. července 2020, čímž zachová logiku a dobu platnosti původního nařízení.

(nařízení (EU) 2019/501): Komise navrhla prodloužit platnost tohoto nařízení do 31. července 2020, čímž zachová logiku a dobu platnosti původního nařízení. Základní propojení v letecké dopravě (nařízení (EU) 2019/502): Komise navrhla prodloužit platnost tohoto nařízení do 24. října 2020, čímž zachová logiku a dobu platnosti původního nařízení.

2. Rybolov

Nařízení o oprávněních k rybolovu: Komise navrhla prodloužit uplatňování přístupu obsaženého v přijatém nařízení o alternativních opatřeních (nařízení (EU) 2019/498) podobným opatřením na rok 2020, čímž zajistí rybářům z EU a Spojeného království rámec pro zachování vzájemného přístupu do svých vod i v roce 2020.

3. Rozpočet EU

Komise navrhla prodloužit uplatňování přístupu obsaženého v nařízení o alternativních opatřeních týkajících se rozpočtu na rok 2019 (nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197) podobným opatřením na rok 2020. To znamená, že Spojené království a příjemci ze Spojeného království zůstanou způsobilí k účasti na programech v rámci rozpočtu EU a k čerpání finančních prostředků až do konce roku 2020 pod podmínkou, že Spojené království přijme a splní podmínky stanovené již v nařízení o alternativních opatřeních z roku 2019, uhradí své rozpočtové příspěvky na rok 2020 a umožní potřebné audity a kontroly.

Finanční podpora EU pro ty, které brexit bez dohody postihne nejvíce

Ve čtvrtém sdělení o připravenosti na brexit ze dne 10. dubna 2019 Komise oznámila, že v některých oblastech může být k dispozici technická a finanční pomoc EU na podporu těch, kterých se scénář bez dohody dotkne nejvíce.

Kromě stávajících programů a nástrojů dnes Komise:

navrhla rozšířit oblast působnosti Evropského fondu solidarity tak, aby se za určitých podmínek vztahoval také na výrazné finanční zatížení, které může členským státům způsobit brexit bez dohody,

tak, aby se za určitých podmínek vztahoval také na výrazné finanční zatížení, které může členským státům způsobit brexit bez dohody, navrhla, aby bylo možné za určitých podmínek využít prostředky Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na podporu pracovníků a živnostníků, kteří v důsledku brexitu bez dohody ztratili zaměstnání.

V odvětví zemědělství budou k dispozici veškeré stávající nástroje pro podporu trhu a přímá finanční podpora zemědělcům, aby se zmírnily nejhorší dopady na zemědělsko-potravinářské trhy. Pokud jde o bezprostřednější podporu, například pro menší podniky výrazně závislé na Spojeném království, mohou jednotlivé členské státy využít flexibilitu pravidel EU pro státní podporu.

Irsko

V souvislosti se specifickou situací na irském ostrově Komise nadále spolupracuje s Irskem, aby se ochránila integrita vnitřního trhu a zároveň se zabránilo vzniku tvrdé hranice. Společně hledají alternativní opatření pro situaci bezprostředně po brexitu bez dohody i trvalejší řešení na následující období. Pojistka obsažená v dohodě o vystoupení je jediným dosud nalezeným řešením, které neohrozí Velkopáteční dohodu, zajistí dodržování povinností vyplývajících z mezinárodního práva a zachová integritu vnitřního trhu.

Příprava na brexit bez dohody

V případě brexitu bez dohody se Spojené království stane třetí zemí bez jakýchkoli přechodných ujednání. Od toho okamžiku se na ně přestane vztahovat veškeré primární a sekundární právo EU. Nenastane žádné přechodné období, které by stanovila dohoda o vystoupení. To samozřejmě způsobí značné problémy občanům i podnikům, což bude mít vážný negativní hospodářský dopad, který by byl ve Spojeném království mnohem větší než v členských státech EU-27.

Na brexit bez dohody se Evropská komise připravuje od prosince 2017. Doposud předložila 19 legislativních návrhů a Evropský parlament a Rada již všechny schválily. Komise rovněž přijala 63 nelegislativních aktů a zveřejnila 100 oznámení o připravenosti. Před novým datem vystoupení již žádná nová opatření neplánuje.

Jak uvedl předseda Juncker v Evropském parlamentu dne 3. dubna 2019, pokud dojde k brexitu bez dohody, očekává se před tím, než EU zváží zahájení diskusí o budoucích vztazích, že Spojené království nejprve vyřeší tři hlavní otázky související s rozlukou: 1) ochranu a dodržování práv občanů, kteří před brexitem využili svého práva na volný pohyb, 2) splnění finančních závazků, které Spojené království přijalo v době, kdy bylo členským státem EU, a 3) zachování litery i ducha Velkopáteční dohody a míru na irském ostrově, jakož i integrity vnitřního trhu.

Brexit bez dohody ovlivní všechny, kdo se Spojeným královstvím obchodují se zbožím či službami. Komise dnes zveřejnila „seznam kroků pro připravenost na brexit“, který by si všechny příslušné podniky měly pečlivě prostudovat. Podniky by již měly být připraveny splnit všechny požadované formality.

Dnešní sdělení obsahuje přehled činností týkajících se příprav na brexit v oblastech, jimž je třeba nadále věnovat zvláštní pozornost. Patří k nim práva občanů, hraniční formality a obchod, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a chemické látky, finanční služby a rybolov.

Podrobnější informace: co dělat v případě brexitu bez dohody?

Pro období bezprostředně po brexitu bez dohody zřídila Komise zvláštní telefonní linku pro správní orgány členských států. Vytvořením tohoto přímého komunikačního kanálu jim chce umožnit rychlý přístup k odborným znalostem útvarů Komise, mimo jiné pro usnadnění nezbytné koordinace mezi vnitrostátními orgány. Občané EU, kteří chtějí získat více informací o tom, jak se připravit na brexit bez dohody, se mohou s dotazy obracet na službu Europe Direct. Na bezplatnou telefonní linku 00 800 6 7 8 9 10 11 lze volat odkudkoli v EU a v kterémkoli úředním jazyce.

Další užitečné odkazy:

Občané EU

– Dnešní sdělení

– Seznam kroků pro podniky

– Internetové stránky Evropské komise o připravenosti na brexit

– Přehled informací o oprávnění k pobytu v jednotlivých členských státech EU-27

– Internetové stránky členských států věnované brexitu bez dohody

– Oznámení o cestování

– Informační přehledy o cestování, občanských právech, studiu a právech spotřebitelů

– Erasmus – otázky a odpovědi

– Brexit bez dohody – otázky a odpovědi

– Informace pro občany EU žijící ve Spojeném království

Podniky v EU

– Řada materiálů týkajících se oblasti cel a nepřímých daní (včetně jednoduchého seznamu pěti kroků) pro podniky

– Informace týkající se zemědělství

– Sedm věcí, které musí podniky v EU-27 vědět, aby se připravily na brexit