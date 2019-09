Americký dolar po delší době pod tlakem, libra našla dno, akcie dnes rostou

Včerejší fundament US PMI překvapil, a to velmi negativně. Nejnovější čísla stáhla index amerického dolaru z dlouhodobého high. Pozitivní fundamenty naopak táhnou v dnešním premarketu světové akciové indexy vzhůru.

Včera v 16:00 zveřejnila americká agentura ISM data výrobního PMI ve Spojených státech. Podobně jako v jiných zemích, prochází výrobní sektor ochlazením i v USA. Výsledek PMI za měsíc srpen skončil pod hranicí 50 bodů, přesně na 49,1, což bylo investory vnímáno silně negativně a oslabování amerického dolaru se projevuje i v dnešní obchodní seanci.

FUSD, H1

Silným supportem bude pro index amerického dolaru oblast kolem hodnoty 98,3.

Britské PMI za sektor služeb se od začátku roku pohybuje kolem 50 bodů. Dnes v 10:30 byla zveřejněna nová data PMI za měsíc srpen, která cenový vývoj na britské libře příliš nezasáhla. Výsledek 50,6 sice naznačuje expanzi v sektoru, ale analytici nepředpokládali takové snížení z předchozích 51,4 v červenci.

Britská libra dnes pokračuje v posilování, a to především z důvodu snížení pravděpodobnosti tvrdého brexitu.

GBPUSD, H1

Na měnovém páru GBPUSD jsme v dnešní seanci svědky růstu i přes nepříliš pozitivní data PMI.

Akciové trhy

Růst v sektoru služeb v Číně zrychluje a investoři rychle nakupují akciové tituly. Asijské indexy rostou, americký akciový index SP500 v dnešním premarketu posiluje o 1 %.

SP500, H4

Americký akciový index SP500 se znovu dostal na horní hranu dlouhodobější rotace a dnešní open trhu bude velice zajímavý.

Dnešní fundamenty

Dnes zasedá Kanadská centrální banka a kolem 16:00 můžeme očekávat na měnových párech s kanadským dolarem zvýšenou volatilitu. Podle odhadů by banka neměla zasahovat do své měnové politiky a měla by nechat sazby na 1,75 %. Na této hodnotě je BOC drží od října roku 2018.

Kvůli pondělnímu svátku v USA bude až dnes ve 22:30 zveřejněn odhad stavu zásob americké ropy a ropných destilátů od Amerického ropného institutu.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.