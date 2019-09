Bitcoin Halving: Snížení blokové odměny z 12,5 na 6,25 BTC.

Hlavní událostí roku 2020 pro krypto komunitu je Bitcoin Halving, tedy snížení blokové odměny z 12,5 na 6,25 BTC

Je logické, že se snížením blokové odměny by se měla hodnota Bitcoinu zvýšit – to je jeho hlavní myšlenka, důvod, proč cena $ BTC každoročně roste. Předchozí halving byl v červenci 2016 a to vedlo trh k obrovskému růstu. Co se stane s příštím halvingem?





LTC/USD / jednotlivé LTC úrovně jsou přiřazeny k BTC hodnotám

Nyní se pojďme zabývat technickou částí. Pojďme se podívat na spodní část projekce grafu $ LTC/USD. Co je nejdůležitější, co vidím? Bitcoin má velmi silnou podporu na úrovni 9400 $. Pak můžeme vidět růst až do 12 300 $ resistance o ktoré som psal včera: technická analýza: Bitcoin. Dále by měl trh čelit odporům na úrovni 14 000 dolarů a přerušit jej silným vzestupným impulzem. Nad touto úrovní je více stop – resistance úrovní. A co vyšší úrovně?

Doufám, že chápete, že nemá smysl zkoušet je analyzovat, protože cena tam dlouho nebyla a my o této oblasti nemáme žádné informace. Jediné, co můžeme jasně vidět, je nové maximum, které se nachází v bodě 63000 $. Proč 63k $? Protože to je X7 ode dna 9000 dolarů. Získali jsme tedy obrázek pro BTC halving.

Skutečně pokud se podíváme na graf, 3 dny stačilo BTC na růst od podpory na 9400 k momentálním 10 700 USD. Pokud bychom šli podle grafu halvingu na LTC, BTC by měl koncem září dosahovat hranic 12 – 14 000 USD. Můj osobní názor je takový, že to není nereálné. Pokud víme porůst během 3 dnů o 1000 USD prostor na BTC stále je. Pripomýnam i to, že Bakkt bude 23. 09.19 a to vyvolá v investorech větší důvěru v BTC samotný protože obchodování bude baktnuté přímo BTC ne kontrakty. Reálné tak NYC musí zakoupit množství BTC k obchodování. Co se stane po Bakkte a jak se investoři zachovají neumíme odhadnout. Víme však z historie, že každé přidávání na burzu vyvolá velký boom no následně i větší propad a uklidnění. Podle grafu to vypadá na polovinu října a hodnoty kolem 17,5 k. USD. Léto zpomalilo růst Bitcoinu který je v bull marketu, nevidím důvod proč v něm nepokračovat a 17,5 k. lehce zdolat.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Tým CryptoSvet.cz důrazně doporučuje silné zvážení rizik.

