Hypotéky s negativním úrokem nejsou problém. Dánské banky na nich dokáží vydělávat

Dánský hypoteční trh se od českého výrazně odlišuje. Tamní banky působí jako makléři, kteří jménem majitelů domů (dlužníků s hypotékami) vydávají dluhopisy. Ty následně zobchodují na trhu, kde je mohou nakupovat investoři. Vybírají přitom poplatky za vydání dluhopisů a jejich správu.



Díky tomuto systému mohla dánská Jyske Bank oznámit, že bude financovat desetileté hypotéky za pomocí dluhopisů se záporným úrokem. To však neznamená, že by dlužníci byli placeni přímo bankou za to, že si vezmou úvěr. Pouze investoři, kteří si nakoupí dluhopisy s negativním kupónem, mohou očekávat, že se jim po uplynutí splatnosti dluhopisů vrátí méně peněz, než investovali. Mohou však svou investici dál zobchodovat, a to i za vyšší cenu, než sami zaplatili.





Podobný systém funguje i u státních dluhopisů . Mnozí investoři nakupují dluhopisy s lehce záporným výnosem. Když se na trhu následně objeví velké množství zájemců o tyto dluhopisy , zvýší se jejich cena a výnosy se propadnou do ještě většího záporu. To umožňuje vlastníkům takových dluhopisů prodat je se ziskem. Na první pohled nesmyslná investice do dluhopisů s negativním výnosem tak začne dávat smysl, a to zvláště v době, kdy se očekává uvolňování měnové politiky ze strany centrálních bank.





Dánským bankám nemusí vadit, že se dluhopisy na financování bydlení prodávají se záporným úrokem. Záporné úroky převádí na investory a inkasují poplatky za administraci celého systému. Výše poplatků přitom není zanedbatelná. Podle zprávy dánské vlády je současná výše poplatků v poměru k celkovému objemu půjček přibližně o 50 procent vyšší než před deseti lety. V období let 2012 až 2018 dánské banky dokázaly vytvořit zisk zhruba 32 miliard dolarů , přičemž náklady na záporné úrokové sazby , které v tomto období byly běžnou praxí, činily 590 milionů dolarů





Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom BH Securities a.s.