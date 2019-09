Yardeni varuje před „novým abnormálem, v němž všichni ztrácí zdravý rozum“

Americký prezident Donald Trump hraje podle známého investora a ekonoma Eda Yardeniho hru na to, kdo dřív ustoupí, hned se dvěma významnými lidmi najednou. Prvním z nich je šéf Fedu Jerome Powell a druhým čínský prezident Si Ťin-pching. Nedávno totiž opět zvýšil cla na dovoz čínského zboží do USA a k tomu nařídil americkým firmám, aby se stáhly z Číny. A také řekl, že Powell je větším nepřítelem než čínský prezident. Trump má podle Yardeniho za cíl zvýšit nejistotu v oblasti obchodu tak, aby ohrozil růst americké ekonomiky a donutil Fed k dalšímu snižování sazeb. A ve stejnou dobu doufá, že Čína nakonec bude souhlasit s dohodou, takže americká ekonomika bude těžit na dvou frontách.



Yardeni hovoří o tom, že podobné hry jsou velmi nebezpečné a dají se přirovnat k filmu Rebel bez příčiny. V něm si dva muži vyřizují svůj spor tak, že jedou autem směrem k útesu s tím, že první z nich, který z auta vyskočí, prohrál. Jednomu se to podaří těsně předtím, než se vůz zřítí z útesu, druhý ale zjistí, že jeho vesta se zachytila na klice u dveří, a zemře. Otázkou nyní je, zda se něco podobného nemůže stát ve hře, kterou hraje americký prezident.



„Prezident Trump chce, aby Fed snížil sazby, ale šéf centrální banky Jerome Powell tvrdí, že Fed je nezávislý. Trump ovšem přišel na perfektní způsob, jak Fed ke snížení sazeb donutit. Stačí, aby udržoval vysokou nejistotu ohledně obchodní politiky,“ míní Yardeni. Podotýká, že Fed již sazby jednou snížil, ale podle prezidenta to nestačí a monetární politika se musí dál uvolňovat. Trhy podle něj chtějí, aby Fed jasně řekl, že šlo jen o počátek celého cyklu poklesu sazeb, kterým budou Spojené státy držet krok s uvolňováním v Číně a v Evropě Yardeni také poukazuje na článek Billa Dudleyho, který působil jako šéf Federal Reserve Bank of New York a byl členem FOMC. Ten pro Bloomberg napsal, že chápe a podporuje touhu zástupců Fedu po nezávislosti. Jenže americký prezident na tuto instituci neustále útočí a její vedení tak čelí volbě: Buď umožní Trumpově vládě, aby pokračovala na této cestě ke zkáze dané eskalací obchodních konfliktů, nebo vyšle jasný signál, že to je vláda a ne Fed , kdo bude nést zodpovědnost a rizika. A to včetně možné prohry v dalších volbách „Jinak řečeno, Fed by neměl vyvažovat nejistotu vznikající obchodní politikou prezidenta tím, že bude snižovat sazby... Dudley v podstatě chce, aby Fed v dalších volbách svrhnul současného prezidenta,“ píše Yardeni a poukazuje na Dudleyho slova: „Koneckonců znovuzvolení Trumpa by pravděpodobně představovalo hrozbu americké i globální ekonomice , hrozbu nezávislosti Fedu a jeho schopnosti dosáhnout cílů v oblasti inflace nezaměstnanosti .“Yardeni píše, že taková slova jej nechávají téměř v šoku. Dudley podle něj požaduje, aby Fed bojoval ohněm proti ohni, ale ve skutečnosti by to znamenalo, že by si centrální banka s ohněm zahrávala. „Vítejme do nového abnormálu, kdy všichni ztratili rozum,“ uzavírá investor.