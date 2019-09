Připravte se na nejlepší

Současná situace v globální ekonomice a na globálních trzích není nejlepší. Vyřešení obchodních sporů, zejména mezi USA a Čínou, je v nedohlednu, dění kolem brexitu se ještě více zamotává, světová ekonomika a její výhled oslabuje, stejně tak i inflační očekávání, což nutí centrální banky jednat. V návaznosti na to a na celkový risk-off mód se objevují náznaky možných budoucích problémů jako například inverzní výnosová křivka. Ale neklesejme hned na mysli.

Klíčovým faktorem nervozity trhů a oslabujícího ekonomického vývoje i výhledu je eskalace obchodních sporů. Byť ze současného pohledu nebude vyřešení této problematiky otázkou několika málo dní, není úplně nemožné si vytipovat možné načasování. Je totiž v zájmu samotného amerického prezidenta Trumpa dosáhnout zdárného řešení. To však přijde pravděpodobně později, a to zejména v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami v USA během příštího roku.

Zatímco většina trhu řeší, jak vybruslit ze současné situace bez ztráty květinky, v Bank of America se připravují na nejlepší. Sází přitom na vyřešení sporů mezi USA a Čínou, které jakmile přijde, přemění aktuální náladu z risk-off módu na risk-on, což podpoří riziková aktiva a naopak oslabí ta bezpečná.

„Ironií současné situace je, že čím dál tím více lidí očekává příchod recese. Jenže čím více je tento scénář pravděpodobný, o to víc bude chtít Donald Trump dosáhnout dohody s Čínou,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Bloomberg analytik Bank of America David Woo. Vedle toho Woo argumentuje i historickým vývojem. Za posledních padesát let byl evidován pouze jeden případ, kdy americký prezident během posledního roku svého prvního funkčního období čelil recesi. Konkrétně šlo o Jimmyho Cartera, který nebyl znovuzvolen, jak Woo uvádí, i vinou recese ze začátku 80. let. A právě tomu se bude chtít Trump vyhnout, míní analytik.

Při pohledu na devizové trhy doporučuje Bank of America ve spojení s vyřešením americko-čínských sporů sázku na zpevnění australského dolaru a jihokorejského wonu jakožto měn silně zasažených obchodní válkou. Protistranou těchto longů by měla být dle Wooa měna, která v současnosti funguje jako bezpečný přístav. A právě to splňuje zejména japonský jen. Vedle toho by se investoři měli zaměřit i na jiná aktiva, například na americké dluhopisy, konkrétně put opce mimo peníze. Woo sází na to, že by dohoda USA a Číny pomohla výnosy 10letých instrumentů dostat z hodnot pod 1,5 % zpět nad 2 %.

Pokud bychom přijali optimistický pohled Bank of America, sázka na rizikovější měny, jako je australský dolar proti japonskému jenu, vypadá zajímavě. Australský dolar patří do skupiny měn, které na obchodní spory reagují citlivě, čemuž odpovídá jeho dlouhodobý trend oslabování nejen vůči jenu (za poslední rok o více než 10 %), ale i americkému dolaru (za tu samou dobu bezmála -6 %). Ale nemusí jít pouze o australský dolar. V podstatě ta samá sázka by mohla platit pro novozélandského kolegu, který se s AUD vyvíjí, jak proti jenu, tak i dolaru, v tandemu.

Malá poznámka na okraj k možnosti recese během poslední roku prvního funkčního období amerického prezidenta. Pokud bychom se odpíchli od v poslední době nejdiskutovanějšího indikátoru, kterým je inverzní americká výnosová křivka definovaná spreadem 2letého a 10letého bondu, šance na scénář recese v době do listopadu 2020 je podle historického pozorování spíše menší než větší.

Jednak platí, že výnosová křivka USA je v současné situaci deformovaná faktory jako program QE či změna časové prémie v čase, vedle toho je potřeba brát v potaz i dobu od první inverze, za kterou se recese objevila (pokud se objevila). Ta je poměrně dlouhá, v rozmezí jednoho až dvou let, v jednom případě dokonce tří. I přesto, že se historie nemusí nutně opakovat, nečekáme, že by se americká recese rýsovala hned v posledním roce Trumpova prvního funkčního období. To je spojeno nejen s očekávaným vyřešením otázky obchodních sporů, ale rovněž i s činností Fedu a jeho preventivních opatření ve formě nižších sazeb. Připouštíme ale, že nebezpečnou proměnnou v tomto směru může být sebenaplňující očekávání.

Vrátíme-li se zpět do současnosti, trhy bude dnes zajímat pokračující vývoj kolem brexitu. Britská vláda během včerejška přišla o většinovou podporu v Dolní sněmovně, teď se čeká debata a dost možná i hlasování o návrhu zákona, který by měl zabránit tvrdému brexitu na konci října. Pokud tento návrh projde, britský premiér Johnson nechá poslance hlasovat o předčasných volbách. K této možnosti se již vyjádřili opoziční labouristé, kteří dle slov lídra Corbyna volby nepodpoří.

V případě libry tak můžeme očekávat další den ve znamení zvýšené volatility. U eurodolaru dnes pozorujeme mírné zpevňování eura. To zřejmě podpořily komentáře některých představitelů ECB, kteří se pokusili zmírnit agresivní očekávání trhu zejména ohledně možnosti restartu evropského QE, silně ale zapůsobil i pokles indexu ISM amerického průmyslu, jenž se propadl do pásma kontrakce pod 50 body. Vzhledem k tomu, že právě tento index má z historického pohledu silnou predikční schopnost, považujeme jeho poslední číslo za jeden z argumentů podporujících představu o zářijovém snížení sazeb ze strany Fedu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0987 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,83 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0885 do 1,0942 EURUSD.*

Měny regionu střední a východní Evropy, včetně koruny, tento týden zpevňují. Na kurzu CZK se nijak výrazně neprojevuje dění kolem brexitu, v prvních dvou dnech se nikterak citlivě neprojevilo ani oslabující euro proti dolaru.

Nadále však platí, že by se koruna mohla ocitnout pod tlakem vnějších faktorů, kam spadá nejen brexit, ale zejména vyhrocení obchodních sporů a následné přelití do výprodeje rizikových aktiv, včetně měn rozvojových trhů.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,81 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,84 až 25,92 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,53 až 23,71 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.