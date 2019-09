Libra se odrazila ode dna, ale nejistota zatím nemizí

Shrnutí:

Libra zpevňuje, ale její zotavení může být jen krátkodobé. Co bude dál s brexitem?

Globální indexy rostou navzdory slabším výsledkům ISM

Australská ekonomika v 2Q rostla nejpomaleji od roku 2009

Co bude dál s brexitem?

Boris Johnson včera utrpěl drtivou porážku v britském parlamentu, kde poslanci hlasovali pro návrh, který otevírá cestu pro schválení legislativy, jež by mu fakticky vzala možnost jednostranně rozhodnout o tvrdém brexitu. Co nás čeká nyní? Poslanci mají čas do pondělní na to, aby schválili zákon, který by umožnil britské vládě požádat o odložení brexitu v případě, že to bude parlament požadovat. Odložení by přitom mělo být o tři měsíce, tedy do konce ledna 2020. Pokud bude zákon schválen, přesune se ke schválení do sněmovny Lordů, kde se o něm bude rozhodovat ve čtvrtek. V případě že návrh uspěje, je téměř jisté, že Brusel žádosti o prodloužení vyhoví, vzhledem k tomu, že tak učinil v minulosti již několikrát. Termín 9. září se tak stává dalším šibeničním datem nikdy nekončící ságy s názvem brexit.

Boris Johnson se mezitím může pokusit o vyhlášení předčasných voleb, k čemuž ale potřebuje podporu dvou třetin parlamentu, která ale, podle posledních vyjádření Labour party, neexistuje. Podle některých vyjádření má ale i tak možnost jak voleb dosáhnout pomocí jiného zákona, jenž by potřeboval jen nadpoloviční většinu. Ani ta však není zaručena. Pokud by však Johnson s návrhem uspěl, mohly by se volby konat už 14. října, tedy ještě před summitem EU, na kterém se má jednat o brexitu.

Libra roste, ale další politické napětí v zemi jejímu zpevnění může zatím velmi efektivně bránit. Zdroj: xStation5

Rostoucí optimismus

Na trzích mezitím panuje pozitivní sentiment, který se promítá do růstu akciových indexů. Futures na S&P500 přidávají ráno 0,6 % a solidní zisky si připisují také indexy v Asii a v Evropě. Pozitivnímu sentimentu do jisté míry pomáhá projev Jamese Bullarda, který naznačil, že by snížení sazeb o 50bp. mohlo být pro Fed cestou, jak měnovou politiku znovu přiblížit tržnímu očekávání. Bullard zároveň uvedl, že je agresivní uvolnění nezbytné jak díky prudkému snížené dluhopisových výnosů, tak díky nejistotě okolo obchodní války. Z tohoto pohledu by mohlo být velmi zajímavým páteční report z amerického trhu práce, a to obzvláště, pokud by zklamal a nenaplnil tržní konsenzus.

Nejpomaleji od roku 2009

Co se nového makra týká, dočkali jsme se dnes ráno zajímavých výsledků z Austrálie, kde byl zveřejněn čerstvý report HDP. To rostlo v 2Q nejpomaleji od roku 2009, když se mezičtvrtletně zvyšovalo o 0,5 % a meziročně pak jen o 1,4 %. Ani detaily reportu nevypadají nijak příznivě, a to hlavně kvůli zpomalení spotřeby a výdajů ve veřejném sektoru. Růst byl v minulém čtvrtletí tažen hlavně čistým exportem, který přidal přibližně 1,2 procentního bodu. To není překvapením hlavně díky vysoce přebytkovému běžnému účtu, který se dostal do zelených čísel poprvé za posledních 44 let. Co se investic týče, ty klesly dokonce o 4 %.

V 2Q rostla australská ekonomika nejpomaleji od roku 2009. Zdroj: Macrobond, XTB