Lékařská fakulta v Plzni začne stavět druhou část svého kampusu

Vizualizace: Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova, jižní pohled

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Po dokončení nové hlavní budovy tak budou na jednom místě soustředěny prostory pro výuku a výzkum, děkanát i menza, tedy kompletní zázemí pro studenty a pedagogy. Plný provoz je plánován od akademického roku 2022/2023.

Budování nového minikampusu začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. Zbývající teoretické ústavy jsou však zatím stále umístěny v historických budovách, jež byly původně určeny k jinému účelu – například jde o bývalý dětský domov, vyšší hospodářskou školu či krajskou politickou školu. Budovy jsou navíc ve městě rozptýleny v několika lokalitách.

Záměrem fakulty však bylo přesunout své působení zcela do nového kampusu, proto pokračovala v hledání zdrojů financování. Podařilo se jí získat podporu výstavby z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Po několika kolech výběrového řízení uzavřela letos v srpnu smlouvu se zhotovitelem stavby GEMO a.s. Na místě stavby již byly provedeny přípravné práce – je hotová skrývka ornice a prvotní archeologický průzkum.

Po více než 75 letech své existence se tak Lékařská fakulta v Plzni dočká sídla, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství. Kromě poslucháren a seminárních místností je v nové budově počítáno i s moderními laboratořemi, výukovými ambulancemi či výukovou kuchyní. Navíc koncentrací všech neklinických pracovišť do jednoho kampusu dojde k zefektivnění provozu fakulty, rozšíření a zjednodušení spolupráce jednotlivých pracovišť, zjednodušení sdílení laboratoří a přístrojů a podobně. Zlepší se i dostupnost a spolupráce s klinickými pracovišti v sousední fakultní nemocnici.

Zatímco první etapa zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 milionů korun, v druhé etapě bude investováno téměř 1,5 miliardy korun. Do budoucna se uvažuje ještě o třetí etapě. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení druhé etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.

Plzeňská lékařská fakulta je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Momentálně zde studuje více než 2000 studentů, z toho přibližně 500 cizinců. Na fakultě jsou dva studijní programy – všeobecné lékařství a zubní lékařství. V současnosti je každý rok přijato přibližně 250 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství.

Vizualizace: Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova, hlavní vstup