Rozbřesk: Napětí na českém trhu práce tlačí mzdy stále nahoru, libra si trochu ulevila

Zatímco potvrzený výsledek HDP za druhé čtvrtletí odpovídal přesně poslední prognóze ČNB, vývoj mezd ji dokonce předčil. Podle včera zveřejněných údajů dosáhlo v tomto období tempo růstu průměrné mzdy v ČR 7,2 % a bylo tak jen o tři desetiny procentního bodu pomalejší než v úvodu roku. Reálně si zaměstnanci polepšili meziročně o 4,3 %. Samozřejmě jde jen o průměrná čísla, na která jako tradičně nedohlédnou dvě třetiny pracovníků, nicméně zle si nevedl ani medián, který se tentokrát zvýšil o 6,9 %. Je na něm vidět nejenom samotné zpomalení růstu hranice, která dělí zaměstnance na dvě poloviny, ale i jeho zaostávání za průměrem. Ukazuje totiž, že po třech letech, kdy se zvyšovaly především nižší mzdy, se tentokrát rychlejší navyšování mezd (a platů) odehrává u zaměstnanců s vyššími příjmy, a tak nepřekvapí dvojciferný nárůst platů ve školství nebo necelých devět procent ve zdravotnictví, tj. odvětví pod dominantní kontrolou státu.



Symbolické zpomalení mzdového růstu je vidět i v tuzemském největším odvětví – v průmyslu. Tam se po loňských sedmi procentech mzdové náklady na zaměstnance zvýšily „jen“ o 6,5 %, a to navzdory faktu, že reálné výsledky této klíčové části ekonomiky nejsou v letošním roce až tak přesvědčivé a jejich výhled extrémně nejistý. Mzdy i nadále ovlivňuje stávající – docela příznivá – kondice ekonomiky a především přetrvávající napětí na trhu práce, které na jedné straně charakterizuje rekordně nízká nezaměstnanost a na straně druhé převis poptávky po práci, kterou zatím plně neuspokojil ani rekordní počet pracujících cizinců.



Ze svižného růstu mezd se však netěší pouze zaměstnanci, ale i veřejné finance. Daně z příjmu a tzv. sociální a zdravotní pojistné, což není nic jiného než mimikry pro daň z příjmu, generují největší část přírůstku daňových příjmů ve veřejných rozpočtech. Za prvních osm měsíců roku to je 78 %, respektive 57 mld. korun.



Růst mezd v české ekonomice zatím zůstává silný, avšak s tím, jak ekonomika bude zvolňovat, se dá předpokládat, že postupně (a se zpožděním) se zmírní i tlak na růst mezd. Předpokládáme, že už ve druhé polovině roku se tempo mezd dostane pod sedm procent a v roce následujícím dále pod šest procent. Samozřejmě dost do toho bude promlouvat navyšování minimální a zaručené mzdy, stejně jako plánované zvyšování platů ve veřejném sektoru. Z pohledu dalšího vývoje sazeb ČNB tento vývoj bude pravděpodobně nahrávat jejich další stabilitě.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna spolu s ostatními měnami v regionu mírně získávala. Už během dopoledne se odpoutala od hranice 25,90 EUR/CZK a zamířila na dohled 25,80. Je však stále výrazně slabší, než předpokládala ČNB, nicméně tento fakt nejspíš centrální banka nebude brát na svém zářijovém zasedání příliš v potaz. Stále může říkat, že jde o důsledek přetrvávání vnějších rizik a nejistot a nikoliv o fundamentální změny v domácí ekonomice nebo na tuzemském finančním trhu. Faktor brexitu může fungovat i nadále, zvlášť když s blížícím se hraničním termínem není vůbec jasné, jak či vůbec zda Británie na konci října z EU odejde.



Zahraniční forex

Nejistota ohledně toho, zda Fed za 14 dní sníží úrokové sazby, se zřejmě definitivně rozplynula včera, když se ukázalo, že index podnikatelské nálady v americkém průmysl poklesl pod klíčovou hranici 50 bodů. Během následujících několika dní nás sice čekají ještě důležitá vystoupení za strany členů FOMC, avšak snížení o 25 bazických bodů na zasedání 18. září se zdá nyní jasné. To je také důvod, proč se eurodolar vydal včera zpět k hranici 1,10.



Kromě dat z amerického trhu práce bude eurodolar spolu s librou dnes sledovat britskou politiku. Libra v reakci na ztrátu většiny Konzervativní strany včera zpevnila, dnes v tomto trendu může pokračovat, pokud projde v britském parlamentu zákon směřující k oddálení brexitu na konec ledna příštího roku.

Britský střet: parlament dnes zkusí zastavit brexit bez dohody, premiér chce rychlé volby

Ropa

Ropa Brent neopouští prázdninový režim a utlumená volatilita tak nadále drží její cenu poblíž 58 USD/barel. Ropný trh by dnes z letargie mohlo vytrhnout první důležité číslo tohoto týdne, kterým budou zásoby ve Spojených státech (předběžná data od API). Těžko nicméně čekat, že by si ropa připsala výraznější zisky v situaci, kdy na trhu nadále převládá napětí z americko-čínského obchodního konfliktu a růst poptávky po ropě bude dle našich odhadů nejnižší od roku 2011.



Akcie

Americké akciové trhy zahájily nový týden po včerejším svátku poklesem, když ukončily včerejší seanci přibližně procento pod pátečním závěrem. Pod tlakem se ocitly akcie společnosti Boeing, které odepsaly 2,7 %. Nedařilo se akciím napříč sektory a to včetně technologii, kdy Alphabet odepsal 1,8 %, Apple 1,5 % a například Netflix 1,5 %. Opačným směrem zamířily akcie Amazonu, které zpevnily o 1 %. Ještě o něco lépe se vedlo společnosti American Tower, která zpevnila o 3,3 % díky podpisu kontraktu s AT&T. Index Dow Jones ztratil 1,08 %, S&P 500 0,69 % a Nasdaq 1,11 %.