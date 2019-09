Brexit přitvrzuje: Parlament vrací úder, proti Johnsonovi hlasovalo 21 vlastních poslanců. Vypadá to na odklad odluky nebo na předčasné volby

Včera se před pauzou sešel britský parlament a bylo v něm docela živo. Boris Johnson začínal s většinou jednoho poslance. O toho ale záhy přišel, když jeden jeho poslanec přestoupil k Liberálním demokratům.

A pak už věci nabraly spád. O šest hodin později došlo ke klíčovému hlasování, kde poslanci hlasovali o donucení premiéra požádat o odklad brexitu o tři měsíce v případě, že by hrozil tvrdý brexit bez dohody. A Johnson prohrál 328:301.

Proti Johnsonovi hlasovalo 21 jeho vlastních poslanců, u kterých pak Boris splnil své předešlé hrozby a vyhodil je ze strany.

V tuto chvíli se tak Johnson upírá k vypsání nových voleb. K tomu ale potřebuje podporu labouristů. A vzhledem k tomu, že podle průzkumů je podpora Corbyna nyní nižší než Johnsona, labouristé to nedají zadarmo a rychle. Corbyn se už nechal slyšet, že labouristé podpoří předčasné volby, ale až za podmínky, že včerejší hlasování o zákazu brexitu bez dohody se přetaví v zákon.

Dnes se parlament sejde znovu a bude v něm asi opět docela živo. Shrnutí přineseme zase zítra v Restartu.

Jen poznámka na závěr. Stále to není tak, že by Johnson zcela prohrál. Pokud budou vypsány nové volby a zvítězí, tento zákon může bez problémů zrušit. Navíc D. Cummings, který je nyní hlavní Johnsonův poradce a který je jeden z mozků v pozadí LEAVE kampaně, toto pravděpodobně čekal. A nedivila bych se, kdyby včerejší hlasování zapadalo přesně do jeho plánu: (i) zbavit se odbojných poslanců, (ii) vypsat nové volby, (iii) vyhrát je s náskokem a (iv) vládnout. Hra je to ale poměrně vysoká.



Nicole Gawlasová, analytik