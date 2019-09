Dnešek bude patřit britskému parlamentu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost finančních trhů na sebe dnes strhne britský parlament. Ten by měl projednat zákon, který znemožní odchod Velké Británie z EU bez dohody. Hlasovat se pravděpodobně bude i o možnosti svolání předčasných voleb. Podle vyjádření šéfa opozičních labouristů, však jejich podpora není vůbec jistá. Z dat dnes bude zveřejněn finální indikátor PMI v eurozóně. Ten potvrdí dobrou kondici v oblasti služeb.

Britský parlament projedná návrh zákona proti brexitu bez dohody

Včerejšek nebyl pro britského premiéra Borise Johnsona šťastným dnem. Odchodem poslance Phillipa Lee z konzervativní strany přišel nejprve o většinu v parlamentu. Následně poslanci převahou 27 hlasů schválili zařazení diskuze o zákonu proti brexitu bez dohody na dnešní zasedání, a to přesto, že za normálních okolností agendu parlamentu určuje vláda. Pro diskuzi o tomto zákonu hlasovali i členové konzervativní strany, kterým nyní hrozí vyloučení z poslaneckého klubu. Premiér Johnson také oznámil, že dnes nechá parlament hlasovat o vypsání předčasných parlamentních voleb. Zda ale získá dostatečnou dvoutřetinovou podporu, není vůbec jisté. Šéf opozičních labouristů Corbyn se včera nechal slyšet, že jeho strana předčasné volby nepodpoří, pokud nebude jisté, že dohoda proti brexitu bude schválena. Ta by měla donutit Borise Johnsona, aby odložil brexit do ledna 2020, pokud s EU nebude vyjednána nová podoba smlouvy o brexitu. A aby toho nebylo málo, mělo by dnes být oznámeno, zda soud v Edinburghu vyhoví žádosti některých poslanců a zruší vynucenou přestávku parlamentu, která by měla trvat až do 14. října.

Z dat nás dnes čeká pouze finální výsledek indikátorů PMI v eurozóně. Srpnový kompozitní index bude pravděpodobně potvrzen na úrovni 51,8 bodu tedy stále 0,3 směrodatné odchylky pod svým dlouhodobým průměrem. PMI v oblasti služeb se na svůj dlouhodobý historický průměr již dostal a na této úrovni bude zřejmě i potvrzen (53,4 bodu). Nad vodou ho drží silná domácí poptávka. V následujících měsících však očekáváme postupné zotavování i kompozitního indexu. Výsledky by se tak měly přibližovat průzkumů Evropské komise, které dlouhodobě vykreslují obrázek ekonomiky eurozóny příznivěji a i lépe korespondují s vývojem HDP. Nyní indikují růst HDP eurozóny v Q3 a Q4 o 0,4 q/q.

Americký ISM indikuje pokles aktivity v průmyslu

Americký index ISM mapující situaci ve zpracovatelském průmyslu se včera poprvé po dvou letech propadl pod 50 bodovou hranicí a ukázal tak na pokles aktivity v oblasti průmyslu. To společně s vývojem ve Velké Británii zvedlo euro náladu. Společná evropská měna si tak připsala 0,4 % na 1,098 USD/EUR. Ze ztrát se alespoň částečně oklepala i britská libra, která vůči dolaru posílila o 1,2 % a posunula se na 0,836 GBP/USD.

Regionální měny v lehce pozitivním módu

Během úterního obchodování regionální měny mírně posilovaly. Kurz koruny se po celý den pohyboval v pětihaléřovém pásmu 25,85-25,90 CZK/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem si koruna polepšila o 0,1 %. Na zveřejnění vývoje mezd za druhé čtvrtletí česká měna nijak nereagovala. Nominální růst mezd mírně zpomalil, a to ze 7,5 % v Q1 19 na 7,2 % v Q2 19. Výsledek byl o 0,2 pb vyšší než čekaly finanční trhy i centrální banka. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2kgW16z.

Polský zlotý i maďarský forint posílily v průběhu dne shodně o 0,2 %. Zlotý se posunul na 4,351 PLN/EUR, což jsou úrovně, na kterých by se podle naší prognózy měl ve třetím čtvrtletí letošního roku držet. Pak očekáváme jeho postupné oslabování směrem k 4,42 PLN/EUR ve druhém čtvrtletí příštího roku. V závěru obchodního dne si regionální měny začaly připisovat další zisky poté, co bylo oznámeno, že britská vláda premiéra Johsona před klíčovým zasedáním o podobě brexitu ztratila většinu v britském parlamentu.