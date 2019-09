Ranní glosa: Napětí na českém trhu práce tlačí mzdy stále nahoru

Zatímco potvrzený výsledek HDP za druhé čtvrtletí odpovídal přesně poslední prognóze ČNB , vývoj mezd ji dokonce předčil. Podle včera zveřejněných údajů dosáhlo v tomto období tempo růstu průměrné mzdy v ČR 7,2 % a bylo tak jen o tři desetiny procentního bodu pomalejší než v úvodu roku. Reálně si zaměstnanci polepšili meziročně o 4,3 %. Samozřejmě jde jen o průměrná čísla, na která jako tradičně nedohlédnou dvě třetiny pracovníků, nicméně zle si nevedl ani medián, který se tentokrát zvýšil o 6,9 %. Je na něm vidět nejenom samotné zpomalení růstu hranice, která dělí zaměstnance na dvě poloviny, ale i jeho zaostávání za průměrem. Ukazuje totiž, že po třech letech, kdy se zvyšovaly především nižší mzdy , se tentokrát rychlejší navyšování mezd (a platů) odehrává u zaměstnanců s vyššími příjmy, a tak nepřekvapí dvojciferný nárůst platů ve školství nebo necelých devět procent ve zdravotnictví, tj. odvětví pod dominantní kontrolou státu.Symbolické zpomalení mzdového růstu je vidět i v tuzemském největším odvětví – v průmyslu . Tam se po loňských sedmi procentech mzdové náklady na zaměstnance zvýšily „jen“ o 6,5 %, a to navzdory faktu, že reálné výsledky této klíčové části ekonomiky nejsou v letošním roce až tak přesvědčivé a jejich výhled extrémně nejistý. Mzdy i nadále ovlivňuje stávající – docela příznivá – kondice ekonomiky a především přetrvávající napětí na trhu práce , které na jedné straně charakterizuje rekordně nízká nezaměstnanost a na straně druhé převis poptávky po práci , kterou zatím plně neuspokojil ani rekordní počet pracujících cizinců.Ze svižného růstu mezd se však netěší pouze zaměstnanci, ale i veřejné finance Daně z příjmu a tzv. sociální a zdravotní pojistné, což není nic jiného než mimikry pro daň z příjmu, generují největší část přírůstku daňových příjmů ve veřejných rozpočtech. Za prvních osm měsíců roku to je 78 %, respektive 57 mld. korun Růst mezd české ekonomice zatím zůstává silný, avšak s tím, jak ekonomika bude zvolňovat, se dá předpokládat, že postupně (a se zpožděním) se zmírní i tlak na růst mezd . Předpokládáme, že už ve druhé polovině roku se tempo mezd dostane pod sedm procent a v roce následujícím dále pod šest procent. Samozřejmě dost do toho bude promlouvat navyšování minimální a zaručené mzdy , stejně jako plánované zvyšování platů ve veřejném sektoru. Z pohledu dalšího vývoje sazeb ČNB tento vývoj bude pravděpodobně nahrávat jejich další stabilitě.