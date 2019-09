Wall Street zahájila týden poklesem, Boeing -3 %

Americké akciové trhy zahájily nový týden po včerejším svátku poklesem, když ukončily dnešní seanci přibližně procento pod pátečním závěrem. Negativní nálada investorů je spojena se vzájemným zavedením nových cel na americké a čínské zboží. Překvapivě slabá čísla pak přinesl index ISM, který se v srpnu dostal pod hladinu 50 bodů, a to až na 49,1 bodů.

Pod tlakem se ocitly akcie společnosti Boeing, které odepsaly 2,7 % poté, co se objevila zpráva, že by letadla 737 Max mohla být uzemněna i během vánočních svátků. Některé aerolinky vyřadily model z letových řádů a již nepočítají s návratem v tomto roce. Nedařilo se akciím napříč sektory a to včetně technologii, kdy Alphabet odepsal 1,8 %, Apple 1,5 % a například Netflix 1,5 %.

Opačným směrem zamířily akcie Amazonu, které zpevnily o 1 %. Impulzem bylo vylepšené doporučení od RBC, která stanovila nově cílovou cenu na 2600 USD. Ještě o něco lépe se vedlo společnosti American Tower, která zpevnila o 3,3 % díky podpisu kontraktu s AT&T.

Index Dow Jones ztratil 1,08 %, S&P 500 0,69 % a Nasdaq 1,11 %.