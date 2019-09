Praha zvažuje zavedení mýtného. Řidiči by platili desetikoruny denně

Za vjezd do metropole se začne nejspíš už do pěti let platit. Pražská radnice chce totiž zavést systém mýtného. Poplatky čekají zejména řidiče aut, která nejvíce zatěžují ovzduší emisemi. Naopak majitelé elektromobilů by neplatili vůbec. Jako první chce město zpoplatnit Jižní spojku.

Lepší průjezd metropolí, vyšší kvalita ovzduší a více peněz pro podporu čistší mobility - to si pražský magistrát slibuje od zavedení mýtného. Kontrolovat auta nejspíš budou tisíce kamer, které dokáží přečíst dopravní značku a auta lehce lokalizovat.

"Nepotřebujeme závory, vidíme, kde se to auto pohybovalo a kudy projelo, podle toho člověk zaplatí za vjezd," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček. Poplatek by byl několik desítek korun za den za vjezd do zóny.

Poplatek nejspíš nebude platit pro majitele bezemisních aut, mezi které patří elektromobily. Naopak více si mají připlatit řidiči aut s dieselovým pohonem. "Pokud někdo vjíždí do centra autem, které znečišťuje ovzduší, tak za to zaplatí, pokud auto bude bezemisní, nezaplatí nic," vysvětlil Hlubuček.