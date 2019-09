Zamyšlení ÚAMK: Mamataxi a neřešené problémy

Září a začátek školy opět vrací dopravní zmatek do dva měsíce poklidných míst v okolí základních škol. Nejde o maličkost – do základních škol chodí v ČR celkem 953 500 žáků, z toho 107 800 do prvních tříd. Meziročně je nárůst žáčků ZŠ vyšší o 12 500. Co to má společného s dopravou? Hovoříme o fenoménu „mamataxi“. Obvykle vozech MPV nebo SUV ve kterých maminky rozvážejí děti do škol. Ve stejný čas a na stejné místo tak míří kolony „mamataxi“.

Že nejde o nadnesené označení „kolony“, potvrzují výsledky průzkumu, které přinesl projekt Bezpečné cesty. Zúčastnilo se ho 1 560 dětí a 940 jejich otců a matek. Ukázal, že zhruba 25 % žáků pravidelně vozí do školy rodiče, přičemž 13 % z nich bydlí do 1 km od školy a 8 % jen do půl kilometru. Pokud bychom vycházeli z tohoto průzkumu, pak denně v Čechách míří ráno asi čtvrt milionu chlapců a děvčat ve vozech svých rodičů. Odborníci ÚAMK pak odhadují, že při průměrné obsazenosti automobilu dvěma dětmi, jde o více než 100 000 automobilů, které jedou především k základním školám.

Co se odehrává na místě? Nedostatek parkovacích míst, chaos, pobíhání dětí, přebíhání silnice mimo přechody, parkování maminek kde to jen jde, včetně chodníků, přechodů a podobně. Navíc je častým obrázkem to, že dítě sedí v automobilu nepřipoutáno, protože je potřeba, aby rychle vyskočilo z auta, jakmile zastaví maminka u školy.

Chaos se někde snaží obce řešit umístěním dopravní značky zákaz zastavení. Což přináší ještě další nervozitu, protože o to přece starostlivé mamince šlo – dovézt dítě bezpečně až před školu. A tak v rámci „péče o dítě“ porušuje předpisy. Co s tím?

Odborníci ÚAMK mají několik rad jak pro jednotlivé obce a školy, tak řidiče, i samotné rodiče školáků.

Vhodné je u škol nejen omezit rychlost, ale také vhodně umístit přechod pro chodce právě podle toho, kde nejčastěji děti a rodiče přecházejí silnici, nikoliv tam, kde se to zdá dobré pro úředníky dané obce nebo městské části. Tam kde je to možné, vytvořit parkovací místa s jasnou dodatkovou tabulkou, že jde o místo určené jen pro vystoupení a nastoupení. Opět, pokud to jde, neomezit přítomnost městské policie na místě jen na první dny měsíce září, ale považovat toto místo za povinnou zastávku při obhlídce obce či části města.

Škola by se měla snažit v rámci zajištění bezpečnosti pohybu dětí před školou o pravidelný dohled poučených osob, například díky spolupráci s rodiči dětí. Ti pak mohou převádět skupinky dětí přes silnici, zastavovat dopravu. Tak jak je to například zcela běžné ve Velké Británii i dalších zemích.

Pokud jde o řidiče projíždějící kolem škol zvláště v září a dalších exponovaných obdobích, věnovat maximální pozornost nejen dětem na přechodech, ale uvědomit si, že dítě může vyběhnout zpoza parkujícího auta, kde ho řidič vlastně vůbec nemusí vidět. Tudíž – jen pomalu a bezpečně.

Pro rodiče dětí pak rada specialistů ÚAMK zní: buďte dětem při chování před školou příkladem, dodržujte pravidla, chovejte se vstřícně. A pokud to jen trochu jde, nahraďte „mamataxi“ procházkou do školy s tím, že s dítětem projdete několikrát trasu, kterou rozumně zvolíte podle toho, kde je z pohledu dopravy nejméně nebezpečných míst.

Pak přestane být cesta do školy bezpečím, ale součástí běžného života, který nevyhasne kvůli nevhodnému chování kohokoliv.