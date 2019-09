Kdo s koho v Británii: Opozice chce převzít agendu a vyloučit brexit bez dohody, Johnson zvažuje volby

Britští zákonodárci se dnes pokusí odstranit odchod Velké Británie z EU bez dohody ze seznamu možností premiéra Johnsona. Podle vysoce postaveného vládního zdroje agentury Reuters by jejich úspěch mohl vést k uspořádání předčasných voleb 14. října.

Před touto možností implicitně varoval také sám Johnson, když zamítl možnost, že by ještě zvážil žádost o další odložení data brexitu za stávající 31. října.

Aliance opozice s rebelujícími poslanci vládních konzervativců dnes večer parlamentu předloží mimořádný návrh, který by jim umožnil uzmout následující den kontrolu nad jeho agendou. Tuto kontrolu chtějí použít k pokusu o schválení zákonů, které by Johnsona přinutily požádat o odložení odchodu Británie o další tři měsíce.

Johnson následně z večerního hlasování efektivně udělal hlasování o důvěře své vládě. Pokud by opozice ve večerním hlasování uspěla, svolala by vláda ve středu hlasování o uspořádání předčasných voleb. V něm by ovšem Johnson potřeboval hlasy dvou třetin zákonodárců. Opozice, která se podle svých slov předčasným volbám nebrání, se nejspíše bude snažit hlasování pozdržet na dobu po schválení své legislativy vylučující brexit bez dohody.

„Premiérova nálada je odhodlaná. Chce postoupit s doručením výsledku referenda a s odchodem Velké Británie z EU 31. října, nejlépe s dohodou,“ prohlásil Johnsonův mluvčí. Opoziční návrh zákona pak označil za „plán na legislativní očistec.“

„Prioritou je předejít odchodu z EU bez dohody k 31. Co se stane poté se uvidí,“ prohlásil lídr opoziční labouristické strany Jeremy Corbyn.

Libra na dnešní vývoj reagovala propadem na páru s dolarem až na úroveň 1,1959. S výjimkou flash výprodeje v říjnu 2016 se libra na těchto úrovních nepohybovala od roku 1985.

„Dopad tohoto vývoje, dle našeho názoru, je zvýšení pravděpodobnosti pořádání voleb během příštího měsíce, a tím zvýšení pravděpodobnosti brexitu bez dohody na konci října,“ komentuje dění banka JP Morgan.

