Henrich (Northman T.): Trh vyslal silný technický prodejní signál

Podle analytika a stratéga společnosti NorthmanTrader Svena Henriche americké akciové trhy vysílají velmi silný prodejní signál technické analýzy předznamenávající důležitý bod zlomu a následný propad.Vykreslení indexu S&P 500 přineslo formaci známou jako "megaphone", která předznamenává možný bod zvratu tržního trendu. Trh se může ještě zotavit, ale pokud by skutečně došlo k aktivaci prodejních signálů, mohlo by to stáhnout index až k hodnotě 2 100 bodů, což by odpovídalo ztrátě na úrovni cca 28%.Henrich také upozorňuje na rostoucí hodnoty indexu tržní volatility VIX naznačující riziko pokračování stále větších výkyvů.