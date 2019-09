Král je mrtev, až žije král….Lví král!

Studio Walt Disney, které je i na seznamu Investičních tipů Patrie, stálo v létě za asi polovinou veškerých prodaných lístků do kin v USA a Kanadě a na tržbách získalo 2,2 miliard dolarů. „Společnost Disney si nadále drží prvenství v podílu na trhu, když jí patří 40 % filmového businessu,“ říká makléř Patria Finance Roman Koděra. Přesto ale letní tržby kin, které se počítají od prvního květnového víkendu do prvního pondělí v září, klesly podle dat Comscore proti loňskému roku o 2 %.

Toto léto přesáhly 1 miliardy dolarů v tržbách čtyři filmy z rodiny Disney, a to Avengers: Endgame, Lví král, Toy Story 4: Příběh hraček a částečně vlastně i Spider-Man: Daleko od domova. „Remake animovaného Lvího krále, který přišel do kin letos v létě, si udržel po třech týdnech promítání třetí místo v návštěvnosti dle Box Office,“ uvedl Koděra. „Od jeho uvedení již film vydělal více než Zběsile 7 a též než The Avengers, které vévodily letošním statistikám,“ dodává makléř.

U Spider-Mana se konkurenční studio Sony Pictures rozhodlo v produkci pokračovat, a to i přes ukončenou spolupráci s Marvel Studios patřící právě Disneymu. A vyplatilo se. Snímek Spider-Man a Tarantinův snímek Tenkrát v Hollywoodu pomohly Sony Pictures k nejlepšímu létu od roku 2006 a k největším letním tržbám hned po Disney. Přesto je ale mezera mezi tržbami Disney a Sony dost značná.

Zdroj: https://deadline.com



Disney je v posledních čtyřech letech v Hollywoodu lídrem na trhu, a to díky vysoce ceněným akvizicím studií Lucasfilm, Pixar, Marvel a letos i 20th Century Fox. Za nimi stojí generální ředitel Robert Iger, který je v čele firmy od roku 2005.

Krátce po svém dosazení do čela oznámil akvizici studia Pixar, které připojil koncem ledna 2006. Od té doby vydalo studio úspěšné animované filmy jako Ratatouille, WALL-E, V hlavě nebo Coco. V roce 2009 pak přidal komiksového giganta Marvel za 4 miliardy dolarů. A za další 4 miliardy dolarů oznámil tři roky na to koupi Lucasfilm, které v roce 2015 vypustily film Star Wars: Síla se probouzí. Ten celosvětově vydělal 2 miliardy dolarů.

Poslední akvizice proběhla letos v březnu a dosáhla závratné částky 71 miliard dolarů. Koupí 20th Century Fox, které stojí například za seriálem Simpsonovi, získal Disney větší páku proti firmám jako Amazon a Netflix. Konkurence ze strany streamovacích firem totiž neustále roste, a i proto přijde Disney v listopadu se svou službou Disney+, do které nyní může zahrnout i všechna aktiva Foxu.

Rostoucí oblibu streamingu dokazuje i samotná návštěvnost kin. Letošní pomalá jarní sezóna podle Comscore vedla k celkovému poklesu prodejů lístků o 6,3 %. „I přes letní finiš však tržby od začátku roku za vstupné zaostaly za výsledky z loňského roku,“ upozorňuje Koděra.







Zdroj: MarketWatch, CNBC, Comscore, Patria.cz, https://deadline.com