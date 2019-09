Britská libra padla na nejnižší hodnoty od roku 1985

Pár GBPUSD klesl pod úroveň $1.20

Za pádem libry stojí problémy na britské vnitropolitické scéně

Data ze stavebního sektoru Velké Británie zklamala

Zdá se, že britská libra ještě stále nemá to nejhorší za sebou. Dnes ráno klesl pár GBPUSD pod minima z ledna 2017 na nejnižší úrovně za posledních 34 let! Nepřišla žádná důležitá zpráva, která by libru setnula. Spíše se jednalo o stále se prohlubující se výprodej, který primárně souvisí se situací na britské politické scéně.

Pár GBPUSD klesl pod minima z ledna 2017 až na ranní minima 1,1958. Na takto nízkých hodnotách se libra obchodovala naposledy v osmdesátých letech. Zdroj: xStation

Musíme poznamenat, že do nejnižších úrovní za poslední desítky let nepočítáme "flash crash" z října 2016. Pravděpodobnost dalších propadů se s poklesem cen pod psychologickou úroveň 1,20 prohloubila. Ve Velké Británii se stále drží šance na předčasné volby. Není ovšem úplně jasné, zda by tato událost měla na libru pozitivní či negativní efekt. V krátkodobém horizontu by se pro obchodníky zvýšilo riziko, což by mohli ocenit výprodejem britské měny. Nicméně z dlouhodobějšího hlediska by nové volby mohly přinést klid na britskou politickou scénu.

Data ze stavebního sektoru zklamala

Libru dnes nepotěšila ani makrodata. PMI ze stavebnictví kleslo na 45 bodů místo očekávaných 46,5 bodů. Jednalo se už o čtvrtý pokles v řadě. Subindex nové práce dokonce spadl nejhlouběji od března 2009.

Stavební aktivita ve Velké Británii se nachází výrazně pod 50 body. Zdroj: Bloomberg