Libra ve výplachu nepolevuje a je nejslabší od r. 1985. Ve vzduchu visí předčasné volby

Britská měna dnes ráno pokračuje ve výprodeji, když slábne na většině z hlavních měnových párů. Na páru s dolarem se už dokonce dostala pod hranici 1,20 GBPUSD a prolomila tak support na úrovni minim z minulého měsíce, který byl zároveň důležitým minimem ze začátku roku 2017. Libra je díky tomu dnes nejslabší od roku 1985.

Na vině je samozřejmě brexit. Dnes čeká Británii důležité hlasování, na kterém se rozhodne o návrhu, který by měl přimět Borise Johnsona požádat o odklad vystoupení z EU v případě, že se s evropskými politiky nedohodne do 31. řina na podmínkách brexitu. Efektivně by tak Johnson ztratil možnost rozhodnout o tvrdém brexitu, kterým stále vyhrožuje. Návrh přitom má šanci projít, když se pro něj vyslovilo i několik poslanců konzervativní strany.

Pokud by dnes skutečně prošel, může se pokusit Boris Johnson vyhlásit předčasné volby, které by se mohly konat už 14. října, což by celou zemi uvrhlo do ještě větší politické nejistoty. Johnson sice včera uvedl, že si předčasné volby nepřeje, jeho včerejší oznámení o zvýšení veřejných výdajů naznačuje, že si právě pro případné volby připravuje půdu.

Nejistota kolem brexitu tak dál drtí libru, což paradoxně mírně prospívá britským akciím, které dnes jako jediné v Evropě mírně rostou.