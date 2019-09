Brexit update: Johnson pohrozil vlastním poslancům, už by si nemuseli ani škrtnout

Brexit update: Boris Johnson opět zopakoval, že v žádném případě nebude žádat o další odklad vystoupení UK z EU. Nicméně dneska by se měl sejít parlament UK a hlasovat by o zákonu, který by zabránil Brexitu bez dohody a přikázal by vládě, aby požádala o další odklad. Johnson proto pohrozil, že každý poslanec Konzervativců, který bude hlasovat pro tento zákon, se může rozloučit se svým místem na kandidátce v příštích volbách. Vláda má v parlamentu většinu jednoho hlasu, takže obavy premiéra jsou na místě. Vyhrožuje taky, že pokud prohraje hlasování, tak na 14. října vyvolá volby.





