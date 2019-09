Proč centrální banky nic neudělají? Nezpůsobují recesy nakonec ony?

Podívejme se ještě jednou na výnosovou křivku v USA: 10Y-3M je záporná už nějaký ten pátek, na chvíli šla do záporu i rozdíl mezi výnosy 10Y a 2Y dluhopisů. Už jsem několikrát psal, že před každou recesí byla výnosová křivka záporná, ale ne vždy, když byla záporná, tak přišla recese. Takže záporná křivka automaticky neznamená recesi.





Podívejme se ale na ty situace, kdy recese skutečně nastala poté, co křivka byla inverzní. Kolik času uběhlo od záporné, neboli inverzní křivky k recesi? Jeden až dva roky. V roce 2001 dokonce tři roky. To je docela dlouhá doba. Tak dlouhá doba, že pokud se budete teď snažit najít makro čísla definitivně potvrzující recesi, tak je prostě nenajdete, protože ta přijde za rok až dva.

A tím se dostáváme k centrální bance. Centrální banky říkají, že existuje zpoždění mezi tím, kdy změní měnovou politiku (například úrokové sazby), a kdy se tato změna projeví v ekonomice a inflaci. Obvykle říkají, že to 1-1,5 roku.

A už tušíte, kam mířím. Pokud budeme předpokládat, že inverzní křivka predikuje recesi, tak ji predikuje jen a jen proto, že centrální banka nebyla schopna/ochotna dostatečně snížit sazby nebo jinak uvolnit měnovou politiku v předstihu, aby se této recesi vyhnula. Má na to čas, má na to nástroje, ale stejně to v minulosti Fed neudělal. Obrázek ukazuje, že centrální banka rok až dva před recesí sazby nesnižovala, ale naopak zvyšovala. Proč? Není to nakonec tak, že většinu recesí způsobuje centrální banka? Tak o tom zase příště.





David Navrátil