Akcie: Propad jako největší přání?

Když ceny akcií začnou padat, většina investorů panikaří a myslí na to, co by mohlo propad zastavit. Současnou mladou generaci něco takového v pořádné míře teprve čeká, ale každý zkušenější investor ví, že jediným přáním by mělo být, aby propad na trzích pokračoval.

Zejména mladší lidé, kteří investují pravidelně a na delší dobu, by si měli přát pokles cen, který přijde co nejdříve a bude trvat co nejdéle, protože pak mohou nakupovat po delší dobu za nižší ceny. Z pohledu na dvě dvacetileté periody indexu S&P 500 (prosinec 1933 až listopad 1953 a prosinec 1953 až listopad 1973) je patrné, že jejich průměrný roční výnos byl prakticky stejný (10,79 % a 10,78 %). Investice jednoho dolaru by v obou případech vynesla investorovi po dvaceti letech prakticky stejně.







Na druhém grafu je příklad, kdy člověk investuje nejdříve 100 dolarů a pak nakupuje akcie v pravidelných měsíčních intervalech (každým nákupem zvedá investovanou sumu o 0,5 %). Přestože je v obou případech výsledný průměrný výnos stejný, investor v prvním období díky velkému propadu na začátku investice nakonec vydělal o 65 % více.





Je to dáno načasováním propadů, které ovšem investor nemůže nijak ovlivnit. V prvním případě přišel silný medvědí trh již ve čtvrtém roce (1937), ve druhém až v šestnáctém roce trvání investice. A tento pozdní propad měl na celkový výnos mnohem větší dopad než pokles v prvním sledovaném období.

To, co je dobré pro ty, kdo začínají investovat, nemusí být dobré pro ty, kteří se blíží ke konci svého investičního horizontu, případně se již své pozice chystají likvidovat a užívat si hotovost.

Mladí investoři by neměli mít strach z propadů na akciových trzích. Měli by je naopak vítat jako možnost nákupů se slevou. Růst cen akcií sice může působit skvěle, ale to, co pro investory vypadá dobře dnes, pro ně nemusí být dobré v budoucnu.