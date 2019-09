USD roste díky zvýšení rizikové averze, první přebytek běžného účtu Austrálie za 44 let

Shrnutí:

USD zpevňuje na většině měnových párů díky zprávám o tom, že USA s Čínou zatím nejsou schopny najít shodu nad termínem dalších jednání

RBA ponechala sazby beze změny, je ale připravena je snižovat

Boris Johnson navyšuje veřejné výdaje, dodává, že si nepřeje předčasné volby

Další růst

Dolar dnes patří mezi nejsilnější z hlavních světových měn, zatímco futures na SP500 klesají o 0,6 %. Negativní sentiment je reakcí na zprávy, podle kterých se USA a Čína zatím nebyly schopny dohodnout na termínu pro další jednání. Tato zpráva přišla poté, co Washington odmítl návrh čínských představitelů, kteří požadovali odložení cel, jenž vstoupily v platnost 1. září. Navzdory komplikacím se zvolením termínu to však zatím neznamená, že jednání neproběhnou tento měsíc, uvedla dnes agentura Bloomberg.

Po prolomení 97.90 zdá se dolarový index (USDIDX na xStation5) směřuje k 100.50. Zdroj: xStation5

Beze změny

Australská centrální banka (RBA) dnes podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny na 1 %. AUD v reakci mírně zpevnil, když část trhu počítala s tím, že by banka mohla sazby snížit už na dnešním zasedání. Přestože se tak nestalo, RBA si v doprovodném komentáři opět ponechala prostor k dalšímu snižování sazeb otevřený a je i nadále připravena jednat, pokud by se situace v australské ekonomice měla i nadále komplikovat. Klíčovým indikátorem dalšího vývoje sazeb se přitom zdá být i nadále situace na trhu práce. RBA v doprovodném komentáři zároveň uvedla, že by sazby měly zůstat na nízkých úrovních delší dobu, aby tak pomáhaly domácí ekonomice k zotavení. Podle úrokových futures jsou šance na snížení sazeb na příštím zasedání (1. řijna) 58 % a na jejich snížení do konce roku pak už 87 %.

EURAUD je zdá se připraven na další pokles s první větší bariérou až na úrovních 1.59. Zdroj: xStation5

Železná ruda pomáhá australskému obchodu

V posledních třech měsících do letošního června dokázala australská ekonomika vykázat první přebytkový běžný účet za posledních 44 let ve výši 5,9 mld. AUD. Hlavním důvodem tohoto přebytku je poptávka po železné rudě a růst její ceny, který byl zaviněn problémy s dodávkami v Číně. Výsledek zahraničního obchodu byl výrazně nad odhady analytiků, kteří počítali s přebytkem 1,5 mld. Vysoký přebytek podle našeho názoru do jisté míry souvisí ale také s levnějším AUD.

Austrálie zveřejnila první přebytek běžného účtu za posledních 44 let. Zdroj: Bloomberg

Z dalších zpráv: