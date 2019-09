Rozbřesk: Boris Johnson vyhrožuje předčasnými volbami, libra i koruna pod tlakem

Brexit v tomto týdnu opět obstarává notnou dávku tržní nervozity. Boris Johnson pohrozil rebelům ve vlastní straně novými předčasnými volbami. V Parlamentu se totiž utvořila skupina poslanců, kteří chtějí zabránit za každou cenu tvrdému brexitu. Chtějí Borise Johnsona zaúkolovat, aby v případě krachu jednání s Bruselem musel požádat o další odklad brexitu. A členy této skupiny je i řada rebelujících poslanců z vlastní strany.



Je však otázkou, zda Boris Johnson myslí skutečně výhružky předčasnými volbami vážně. Pro jejich uspořádání by bylo třeba sehnat podporu dvou třetin poslanců a na uspořádání do 31. října zbývá dost málo času. Může tak jít pouze o taktický manévr, jak se snažit vynutit poslušnost vlastních poslanců. Pokud neuspěje a brexit bez dohody se dostane mimo hru, může naopak u tvrdých brexitářů vzrůst ochota nakonec kývnout na jakoukoliv dohodu, kterou Johnson s Bruselem uzavře (velké změny oproti verzi Theresy Mayové nikdo neočekává).





Ať tak nebo tak, brexit v nejbližších týdnech zůstane zdrojem nejistoty. Dokud nebude tvrdá varianta bez dohody zcela mimo hru, budou riziková aktiva v Evropě včetně koruny spíše pod tlakem. Určitou úlevu jim snad příští týden může nabídnout jen ECB. Ta slovy hlavního ekonoma Olliho Rehna chystá na září něco velkého. Další kolo měnové expanze v eurozóně sice trhy potěší, pokud by ovšem došlo skutečně na černý scénář brexitu bez dohody, nemusí se jednat o tak účinný lék. Rozpad výrobních řetězců může být ve finále i nabídkovým šokem, který další stimulace poptávky úplně neopraví. Česká koruna kvůli nejistotě spojené s brexitem zůstává pod tlakem. V nejbližších dnech ji mohou pomoci silná čísla z Česka včetně dnešních mezd a červencových výsledků průmyslu a maloobchodu (později v tomto týdnu). Stejně tak do střední Evropy může přinést trochu klidu zasedání ECB (příští týden). Měnový pár by tak mohl načas upustit od dalšího testování 26,00 EUR/CZK Ačkoliv se včera v USA s ohledem na tamní Svátek práce neobchodovalo, kurz eurodolaru se dále sunul jižní směrem. Na trh se přitom nedostaly významnější informace s výjimkou těch, které se týkaly spíše britské libry a situace kolem brexitu a předčasných voleb (viz úvodník).Dnes se vedle zajímavé politické situace ve Velké Británii vrátí do hry čerstvá americká data v podobě indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu . Naše odhady naznačují, že by se Index ISM mohl vylepšit, což by dolaru rozhodně nemělo ublížit.Dodejme, že část ztrát z minulého týdne včera smazal polský zlotý. Polskou měnu mohl lehce povzbudit fakt, že tak jako v českém případě se index PMI zlepšil více, než se očekávalo (byť stále zůstává pod hranicí 50 bodů).Slabší obchodní aktivita ( státní svátek v USA) se během včerejška přetavila v poklidnou seanci bez výraznějších cenových impulsů. Za pozornost tak z pohledu ropného trhu stojí snad jen lehký srpnový nárůst těžby ze strany kartelu OPEC (poprvé v tomto roce), který reflektuje navýšení produkce Iráku a Nigérie. Těžbu mírně navýšilo také Rusko, klíčový partner aliance OPEC+, které se však zároveň zavázalo, že již příští měsíc opět bude plnit těžební závazek. Ten se zejména díky úsilí Saúdské Arábie nadále daří plnit nadstandardně, což bude po zbytek tohoto roku podporovat stabilitu cen ropy