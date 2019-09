Eurodolar míří dále na jih

Ačkoliv se včera v USA s ohledem na tamní Svátek práce neobchodovalo, kurz eurodolaru se dále sunul jižní směrem. Na trh se přitom nedostaly významnější informace s výjimkou těch, které se týkaly spíše britské libry a situace kolem brexitu a předčasných voleb Dnes se vedle zajímavé politické situace ve Velké Británii vrátí do hry čerstvá americká data v podobě indexu podnikatelské nálady v americkém průmyslu . Naše odhady naznačují, že by se Index ISM mohl vylepšit, což by dolaru rozhodně nemělo ublížit.Dodejme, že část ztrát z minulého týdne včera smazal polský zlotý. Polskou měnu mohl lehce povzbudit fakt, že tak jako v českém případě se index PMI zlepšil více, než se očekávalo (byť stále zůstává pod hranicí 50 bodů).