Burza v Hong Kongu schválila záměr uvedení akcií Home Creditu

Hongkongská burza schválila plán skupiny Home Credit, která je jedním z největších poskytovatelů nebankovních úvěrů v Asii, vstoupit na tamní burzu. Home Credit tak i přes nepokoje v zemi a výrazný propad hongkongské burzy pokračuje v přípravách IPO. Zda k němu skutečně dojde, bude nyní záležet především na zájmu potenciálních investorů. Podle dosavadních informací by se mělo jednat o úpis akcií v objemu přibližně 1 mld. USD a mělo by se jednat o kombinaci nově emitovaných akcií a prodeje podílu stávajících akcionářů (PPF a Emma Capital). Celková hodnota firmy by se na základě transakce, která proběhla v první polovině tohoto roku (prodej 2% podílu), mohla pohybovat kolem 8 mld. USD.









