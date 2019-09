Dynamika tuzemských reálných mezd pomalu ale jistě zpomaluje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Srpnový ISM průmyslové aktivity by měl ukončit letošní dosavadní klesající trend a zůstat v pásmu zvyšující se aktivity. V kombinaci se stále silnou spotřebitelskou poptávkou to pro zbytek letošního roku snižuje pravděpodobnost recese v USA. Tu čekáme až příští rok. Z domova se dočkáme dynamiky reálných mezd za Q2 19. Číslo potvrdí postupné snižování růstového tempa, které ale i tak zůstane vysoké a podporující tuzemskou spotřebitelskou poptávku.

Americký ISM již v srpnu nepadal

Nepatrné zlepšení srpnového ISM v USA by mělo reflektovat vliv tvorby zásob, které po celé první pololetí klesaly, a stabilizaci situace v leteckém průmyslu. I tak se ale jedná o poměrně nízkou hodnotu. Průměr za poslední tři měsíce by činil 51,4 bodu a nacházel by se tak hluboko pod průměrem v tomto cyklu ve výši 54,5 bodu. Dobrou zprávou je, že se zatím drží vysoká dynamika spotřeby. Reálné spotřebitelské výdaje vzrostly během Q2 19 o 4,7 % q/q anualizovaně, pro Q3 19 čekáme stále silných 3,0 %. Pravděpodobnost recese by zvýšil pád PMI pod 50 bodů. Historie ukazuje, že ale pouze v případě, kdy by začala klesat i spotřebitelská poptávka.

Euro klesá hlouběji pod 1,10 USD/EUR

Euro včera navázalo na svůj dosavadní klesající trend a dále posunulo svou nejnižší hodnotu za poslední více než dva roky hlouběji pod hladinu 1,100 USD/EUR, když se na přelomu včerejší evropské a americké seance kurz propadl až na 1,093 USD/EUR. Finální data srpnových PMI oproti předchozím rychlým odhadům žádné zásadnější revize nepřinesla, nálada v průmyslu zůstává na bodu mrazu. Naštěstí poslední data ukazují na stabilizaci tohoto indikátoru.

Dynamika reálných mezd pomalu ale jistě zpomaluje

Růst mezd výrazně rychlejší než růst produktivity není dlouhodobě udržitelný. S ochlazováním zahraniční poptávky je patrné, že meziroční růst českých reálných mezd pomalu ale jistě zpomaluje. Vrchol současného cyklu byl zaznamenán na počátku roku 2017, když v Q1 17 rostly reálné mzdy tempem 5,8 % y/y. V prvním čtvrtletí letošního roku to bylo 4,6 % a pro druhý kvartál odhadujeme 3,8 % y/y. I tak se ale jedná o solidní růst podporující spotřebu domácností jako hlavního tahouna růstu českého hospodářství.

Hladinu 26 CZK/EUR zatím koruna neotestovala

Česká měna vůči euru s počátkem nového týdne lehce korigovala ztráty, které utrpěla v závěru minulého týdne, kdy se kurz dostal na letošní nejslabší úroveň. Z ranních otevíracích hodnot kolem 25,95 CZK/EUR se včera kurz pomalu přibližoval k hladině 25,90 CZK/EUR. Zájem obchodníků byl na úvod týdne znát i na polském zlotém a maďarském forintu. Tam ale poměrně rychle vyprchal.

Český PMI průmyslové aktivity příjemně překvapil a indikuje možné odražení se ode dna. Což ale nic nemění na faktu, že se nadále nachází hluboko v pásmu kontrakce. Podrobněji jsme se aktuální náladě v českém průmyslu věnovali zde http://bit.ly/2kd2akb. Srpnová statistika hospodaření státního rozpočtu ukázala na jeho meziměsíční prohloubení. Stojí za tím ale především vyšší investice. Příjmová strana i běžné výdaje víceméně odpovídají plánům. A právě výše investic rozhodne o tom, jak nakonec letos státní rozpočet dopadne. Více na http://bit.ly/2jY383B.