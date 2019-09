CNBC: Za pár desítek let budou lidé pracovat jen v luxusních restauracích

Společnosti, jako je Panera Bread, ukazují, že během jednoho roku je možné ztratit víc než 100 % svých zaměstnanců. Na první pohled se to zdá být matematicky nemožné, ale jde o situaci, kdy z firmy během jednoho roku odejdou všichni původní zaměstnanci a ještě část těch, kteří je nahradili. Zejména pro restaurační řetězce typu McDonald’s je takový obrat zaměstnanců vážným problémem – u zmíněné Panery se pohybuje kolem 100 % a to je považováno za slušný výsledek, píše CNBC. Může tak jít o odvětví, kde dojde k rychlému rozšíření robotů.



Rosemary Battová z Cornell School of Industrial Labor Relations tvrdí, že restaurace rychlého občerstvení postavily svůj podnikatelský model na tom, že pracovní úkony jsou vysoce standardizované. A tudíž by měli být jednotliví zaměstnanci jednoduše nahraditelní, což snižuje náklady spojené s jejich rychlou obměnou. Jenže nyní je tento model v koncích, protože neposkytuje lidem prostor pro rozvoj. Obrat tak dosahuje rozměrů, kdy s sebou nese hmatatelné náklady.



Náklady vysokého obratu zaměstnanců se dají rozdělit do tří základních kategorií: Ty, které souvisí s přijetím nového zaměstnance, další, spojené s jeho zaučením na nové pozici, a ty, které jsou dány dobou, kdy ještě tuto pozici plně nezvládl. V rychlém občerstvení jde většinou o jeden až dva měsíce a během této doby může být polovina jeho platu považována za ztrátu. K tomu se ale přidávají ještě náklady nepřímé, které jsou dány neustálým narušováním pracovního týmu a organizace práce . Ředitel Panery k tomu pro CNBC uvedl, že pokud zaměstnanec vydrží 90 dní, pravděpodobnost jeho odchodu se znatelně snižuje.Odvětví na popsané problémy reaguje i snahou o vyšší automatizaci, a to jak při objednávkách, tak v kuchyni . David Portalatin z NPD Group míní, že v Číně jsou v této oblasti mnohem dál než v USA, a to „jak u pultu, tak za ním“. Celkově ale podle něj „dramaticky roste počet objednávek přes mobilní telefon“ a průměrná hodnota takových objednávek je vyšší než u těch běžných.Podle některých odborníků mají restaurace rostoucí problémy při najímání nových zaměstnanců a udržení těch stávajících kvůli růstu významu takzvané sdílené ekonomiky . Ta se stává významnou konkurencí pro ty pracovní pozice, kde musí lidé přesně dodržovat pracovní hodiny a nemají za to žádné podstatné výhody. Abraham Pizam z University of Central Florida patří mezi ty, kteří se domnívají, že právě toto odvětví tak bude mezi prvními plně automatizovanými. Povede k tomu „kombinace nízkých mezd , neexistující kariérní postup a přesvědčení, že takové zaměstnání je jen na krátkou dobu“.„Není důvod, proč by roboti nemohli dělat tuhle práci . Za 20, 30 nebo 50 let budou lidé obsluhovat hosty jen v těch nejlepších restauracích,“ píše CNBC s tím, že pokud bude robot správně nastaven, přinese dlouhé roky vysoké produktivity. Společnosti jako McDonald’s si ale „stále myslí, že jsou v práci s lidmi lepší, než skutečně jsou“. A proto dál pokračují v současné cestě.Zdroj: CNBC