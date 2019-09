Behaviorální koučink jako cesta k úspěšnému investování

Investovat na vlastní pěst může kdokoli. Jenže všude tam, kde jsou vítězové, stojí na druhé straně poražení. Co udělat pro to, abyste se zařadili mezi ty úspěšné?

Investiční společnost Vanguard tvrdí, že dokáže investory posunout o stupínek výše. Pokud se budou řídit radami v rámci jejího konceptu Vanguard Advisor's Alpha, zvýší se údajně výkonnost jejich portfolií v ročním horizontu o tři procentní body. Minimálně.

Koncept Vanguard Advisor's Alpha je založený na kombinaci tří faktorů - stavbě portfolia, jeho správě a řízení nákladů a behaviorálním koučinku. Jen behaviorální koučink přitom prý dokáže zvýšit výkonnost portfolia o 1,5 procentního bodu ročně. Tím se jen potvrzuje, jak důležitou roli hrají v investování emoce.

Mohlo by se zdát, že je to mimořádně složité, opak je ale pravdou. Stačí se řídit několika jednoduchými radami. Nelze sice garantovat, o kolik procentních bodů se zvýší výkonnost portfolia, lze ale prý zaručit, že investování nebude stres, nýbrž zábava.

Jednoduchá strategie: V jednoduchosti je síla. To platí i v investování. Čím komplikovanější totiž investiční strategie je, tím hůře předvídatelný je mimo jiné vývoj hodnoty portfolia. Komplikovaná strategie portfolio v mnoha ohledech dělá zranitelnějším, což se posléze odráží i v uvažování investorů, kteří mají tendenci zmatkovat.

Rizikový profil a časový horizont: Každý investor by měl mít jasnou představu o svém rizikovém profilu. Poslední léta sice svádí k podceňování rizik, investoři by však nikdy neměli překročit pomyslnou červenou čáru. Ačkoli to vypadá, že propad cen akcií a dalších aktiv nehrozí, nikdo neví, co přinese zítřek. S tím souvisí i potřeba stanovit si investiční horizont a rizikový profil a celou strategii mu přizpůsobit.

Realistická očekávání: Pokud na trhy investoři přicházejí s tím, že se hodnota jejich portfolia bude neustále zvyšovat, brzy tvrdě narazí. Je potřeba mít odvahu a určitou dávku drzosti, zároveň je ale nutné počítat s tím, že každého trh čas od času porazí. Jinak bude hned první porážka likvidační.

Naslouchání: V neposlední řadě je potřeba naslouchat okolí a nezavírat oči před ničím, co se děje. To nejhorší, co může investor udělat, je odmítat názory ostatních s tím, že on je přece chytřejší a nemůže se mýlit. Přiznat chybu není příjemné, na trzích vám to ale může zachránit krk.