Sledujte každý týden Benchmark – pořad o nejdůležitějších událostech, které hýbou finančními trhy

Možná jste již zaregistrovali, ale možná také ne. Ve společnosti se Bossa jsme se rozhodli jít poněkud odlišným směrem a vymysleli jsme pro naše klienty zcela nový formát makrokalendáře. Jelikož tu nikdo nic podobného zatím neudělal, stal se pořad benchmarkem všech makrokalendářů, a proto bylo o názvu v podstatě rozhodnuto – Benchmark. Zájem publika je však o trochu rozmanitější, a tak v pořadu nechybí odborný komentář k aktuálnímu geopolitickému dění, které hýbe finančními trhy a v neposlední řadě také technická analýza na vybrané instrumenty.

V Benchmarku se v deseti minutách dozvíte vše potřebné pro následující týden z pohledu makroekonomických událostí, které musí sledovat každý obchodník, jelikož jsou hybnou sílou finančních trhů. Nedozvíte se jen o samotných událostech, ale také jak si aktuálně stojí jednotlivé instrumenty z hlediska fundamentu a jak je na tom samotná ekonomika dané země. Dozvíte se, proč je daný fundament důležitý a jak moc dokázalo jeho zveřejnění ovlivnit vývoj na trzích v minulosti. Zveřejnění fundamentů je každý týden hned několik, a proto klademe důraz na ty nejdůležitější, které mají opravdu vysokou relevanci.

Poslední dobou jsme si museli zvyknout na nový fenomén, který hýbe finančními trhy a to twitter Donalda Trumpa, potažmo dalších vysokých činitelů. Ti se vyjadřují především ke geopolitickému dění ve světě a my jsme tak často svědky nečekaných razantních pohybů. Právě k nejaktuálnějšímu geopolitickému dění se každý týden vyjádří fundování odborníci. Ti nejen že objasní danou problematiku a její dopad na finanční trhy, ale zároveň vysvětlí, proč je mu potřeba věnovat pozornost. Nahlédnete tak do hloubky aktuálních problému ve světě a sami usoudíte, jak plánovat nebo upravit své stávající pozice v trhu.

Makrokalendář a odborný komentář k aktuálnímu tématu v Benchmarku doplňuje technická analýza na vybrané finanční instrumenty. Supporty, rezistence, market profile a COT jsou ukazatele, které Vám pomohou nahlédnout do hloubky jednotlivých instrumentů. I zde si přijde na své většina investorů díky široké škále trhů od forexu, komodit, indexů až po dluhopisy.

V některém z dílů se také může objevit soutěž o zajímavé ceny.