Setser: Spojené státy jsou ohledně exportů z Venuše, Evropa z Marsu

Spojené státy a Evropa jsou někdy vykreslovány jako zrcadlové ekonomické obrazy. Evropa má více daní a sociální podpory, Spojené státy tvrdší a čistší kapitalismus. Evropa sleduje mnohem utaženější fiskální politiku, její monetární politika je naopak uvolněnější. Spojené státy jsou centralizovanou fiskální unií, eurozóna ne. Jak poukazuje ekonom Brad W. Setser, v řadě oblastí jsou si obě ekonomiky zase dost podobné, ale nyní se objevuje další hluboký rozdíl.



Zmíněný rozdíl se týká exportů výrobního sektoru a je zřejmý z následujícího grafu:









Ekonom podotýká, že americké vývozy výrobního sektoru jsou dokonce menší než německý obchodní přebytek v oblasti výroby automobilů Evropa totiž nešla cestou „vymyslet doma, vyrobit v zahraničí“, kterou se ubíraly Spojené státy. Ty ale kvůli ní ztrácejí svou konkurenceschopnost jak na úrovni kvality, tak na úrovni ceny a technologií. Jejich výrobní odvětví už často není schopno konkurovat asijským ekonomikám a nyní se to týká i Evropy Ekonom se domnívá, že popsaný vývoj souvisí s tím, jak se snižuje závislost Spojených států na dovozu ropy . V sedmdesátých letech totiž tato země musela vyvážet své výrobky proto, aby měla zdroje na dovoz ropy . Nyní ale její ropný sektor prochází boomem a tudíž tato potřeba mizí. Podle některých odborníků pak mají Spojené státy komparativní výhodu spíše ve službách, ale Setser o tom podle svých slov pochybuje a důvodem je vývoj exportovaných služeb očištěných o cestování a turistické služby.Globalizace vedla podle ekonoma v případě Spojených států k relativnímu růstu dovozů ve srovnání s exporty, zatímco u Evropy tento efekt nenastal. „V delším období budou muset USA pravděpodobně znovu obnovit svůj výrobní sektor a ne jen platit za své účty nadměrnými zisky amerických firem vykazovanými v zahraničí,“ píše Setser. V krátkém období má ale podle něj problém spíše Evropa s její závislostí na exportech. Trpí totiž tím, že v globálním výrobním sektoru nastává útlum.U Číny podle ekonoma panuje znatelná nerovnováha mezi dovozy a vývozy výrobního sektoru, protože ty druhé výrazně převyšují ty první. Země tak v této oblasti generuje významné přebytky a to z ní činí „nepříjemného obchodního partnera“. Tyto přebytky přitom nyní opět stoupají.Zdroj: Council on Foreign Relations