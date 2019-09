12.h - Evropa vstupuje do normální sezóny lehce optimisticky, libra silně oslabuje, Brent se propadá, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne a měsíce po prázdninách opatrným růstem. O víkendu začaly platit nové celní tarify mezi USA a Čínou. Pozitivně působí relativně opatrný přístup z čínské strany a také silnější než očekávána makra z Číny. Investoři sledují vývoj kolem Brexitu a v Itálii Euro dopoledne výrazněji oslabuje vůči dolaru , což je především reakce na pokračující propad britské libry vůči dolaru euru lehce posiluje. Ropa vstupuje do nového týdne silnější korekcí na Brentu a oslabením americké WTI patrně v reakci na náběh dalšího kola americko-čínských tarifů, jež se z čínské strany budou týkat právě také americké ropy . Ropný trh také poněkud vystrašila Indie a její nečekaně silné zpomalení růstu HDP ve 2Q. Indie měla nahradit Čínu v pozici hlavního rozvojového trhu včetně ropy a zdá se, že tento předpoklad se jen tak nenaplní, protože Indie má ještě větší problémy než Čína udržet dříve vysoké tempo svého růstu.Negativně a tržní cenu působí také zprávy o růstu srpnové produkce ropného kartelu OPEC. BCPP vstupuje do nového týdne v průběhu dnešního dopoledne růstem při posilování všech hlavních titulů pod taktovkou bank a O2 . U posledně jmenovaného titulu společnost sama obnovila odkup svých akcií z trhu, což se pozitivně projevilo na tržní ceně.