Čína - růst spotřeby plynu letos výrazně zpomalí na 10%

Čínská vláda dnes vydala analýzu, ve které očekává zpomalení tempa růstu poptávky po plynu v zemi. Oproti loňskému růstu o 17,5% by se mělo letošní tempo růstu poptávky pohybovat pouze na úrovni 10% v reakci na klesající ekonomický růst v zemi.Podle odhadů by letošní spotřeba plynu v zemi měla dosáhnout cca 310 miliard kubických metrů a měla by soustavně růst až do roku 2050.Čína je aktuálně světovou dvojkou v objemu nakupovaného zkapalněného plynu