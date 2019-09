Špatné zprávy pro rozvojové trhy

Měny rozvojových trhů mají za sebou nejhorší srpen od roku 1998. Výkonnostně šlo zároveň o vůbec nejhorší měsíc od května 2012. Hlavní faktor stojící za takto slabými čísly lze snadno identifikovat. Averzi k riziku, která zatěžuje tzv. emerging markets, podporuje primárně eskalující napětí na poli mezinárodního obchodu.

Zaměříme-li se na konkrétní měny, vůči dolaru registrovala během srpna největší ztráty turecká lira (bezmála 4 %), ruský rubl (3,6 %) a na třetím místě jihoafrický rand (cca 3,5 %). Dle nadefinované skupiny EMEA, se kterou pracuje agentura Bloomberg, nebyla žádná měna, která by vůči USD vykázala během minulého měsíce zisky. Vůči euru nejvyšších ztrát dosáhla ta samá trojice jako u dolaru, a to v témže pořadí se ztrátami 3,01 %, 2,7 % a 2,57 %. Zpevnit se podařilo celkem třem měnám, konkrétně izraelskému šekelu, rumunskému leu a bulharskému levu.

Ruku v ruce s oslabujícími měnami rozvojových trhů jde celkový odliv kapitálu z této oblasti. K pátku 23. srpna byl u ETF zaměřených na emerging markets (EM) pozorován odliv kapitálu již sedmý týden po sobě. Vzhledem k tomu, že se sentiment trhů nezměnil, trend odlivu by měl setrvat. Osmý týden úprku investorů po sobě by tak měl ještě o něco snížit čistý kapitálový tok za letošní rok dosahující u EM (zatím) bezmála +110 milionů USD, a to k předposlednímu srpnovému týdnu (aktualizovaná data budou zveřejněna na začátku tohoto týdne).

Celkový sentiment rozvojových trhů tak zůstává velmi slabý. I přesto, že jak u Fedu, tak i ECB trhy očekávají snížení sazeb, které obvykle podpoří aktiva EM, přetrvávající nejistota spojená s obchodními spory (ostatně právě ta stojí na pozadí predikce akomodativní americké a evropské měnové politiky) by měla rozvojová aktiva udržet pod tlakem. Rozhodně jde o akcie, v případě dluhopisů pak pozorujeme o něco pozitivnější vývoj spojený s honbou za výnosem v globálním prostředí narůstajících záporných výnosů dosahujícího již více než 17 bilionů dolarů.

K tomu, aby se nálada zlepšila, by bylo potřeba, aby zejména Fed přistoupil k otázce akomodativní měnové politiky silně agresivně. Minimálně by musela být vyplněna predikce trhu, který aktuálně očekává pokles amerických sazeb o více než 100 bodů během příštích 12 měsíců. Nejvíce uklidňujícím faktorem by však bylo vyřešení obchodních sporů mezi USA a Čínou.

V oboru případech jsme skeptičtí. Fed podle nás sice letos sazby ještě sníží, pokud se tak nestane v září, vsadili bychom na říjen/listopad, nemělo by však jít o tak agresivní přístup, jako trh očekává. Vedle toho se příliš optimisticky nestavíme ani k otázce americko-čínského vyjednávání. Dnešním dnem začala platit dodatečná cla na čínský dovoz do USA, další pak spadají na prosinec. Čína se dle informací serveru CNBC nechystá k dalším odvetným opatřením, prý si většinu nechá až na prosinec. Na druhou stranu, ve vzduchu stále visí "zbraně" jako černá listina obdobná té americké. Poslední komentáře z čínské strany naznačují, že je téměř připravená. Její vydání by náladě trhů nepřidalo mnoho pozitivního.

Vedle toho se u rozvojových trhů setkáváme i s regionálními rozbuškami nervozity. Z těch posledních je možné zmínit další default Argentiny a na něj navazující zavedení kapitálových kontrol. Z našeho pohledu jde v tomto konkrétním případě jen o regionální záležitost, jež by neměla mít z pohledu na EM výraznější přesah.

Zaměříme-li se na dění posledních dní, u eurodolaru jsme pozorovali pokles pod klíčový support 1,1000 EURUSD. Na něm se podepsala kombinace faktorů, od horších evropských dat až po komentáře Donalda Trumpa směrem k euru. Největší roli však sehrála rebalance pozic ke konci měsíce a především expirace velkého množství eurových opcí. Vedle toho se dá předpokládat, že se část investorů chtěla vyhnout otvírání větších pozic, a to ve spojení s prodlouženým víkendem v USA, kde se dnes z důvodu státního svátku neobchoduje.

I přesto, že se eurodolar dnes ráno pohybuje na svých zhruba dvouletých minimech, naladění trhu stále preferuje americkou měnu před tou evropskou. Potvrzují to nejen poslední data CFTC ukazující další nárůst otevřených short pozic EUR, ale rovněž i zajišťovací strategie risk reversal EURUSD, kde v tenoru od jednoho měsíce do jednoho roku převažují put opce nad cally. Rostoucí poptávka je pak pozorována u butterfly opcí, a to zejména ve spojitosti se zářijovým zasedáním Fedu a ECB. Vzhledem k tomu, že jde o sázky na pohyb EURUSD v pásmu, značí to, že trh ve spojitosti s centrálními bankami nečeká citelnější kurzové posuny jedním směrem.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0983 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,91 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,10993 do 1,1078 EURUSD.*

Špatná nálada na rozvojových trzích a zejména oslabující euro vůči dolaru se podepisují i na koruně. Ta se tak v závěru minulého týdne posunula nad hranici 25,90 za euro.

V tomto týdnu budou zveřejněna mnohá domácí data, od PMI průmyslu (již reportovaný výsledek byl nad očekávání trhu lepší, a to 44,9 b. oproti předch. 43,1 b. a predikci 43,5 b.) přes reálné mzdy (úterý), maloobchod (čtvrtek) až po průmysl (pátek). Byť nevylučujeme, že by tato čísla mohla mít na kurz mírný vliv, výraznější změnu trendu neočekáváme. Takový scénář by mohl vyústit i v dosažení hranice 26,00 koruny za euro.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,92 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,87 až 25,95 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,39 až 23,56 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.