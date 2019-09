Jízda na horské dráze pokračuje, komentář pro HN

Níže nabízíme komentář Jaroslava Brychty, který byl sepsán pro slovenské Hospodářské noviny

Už jsme si zvykli na to, že je nálada na finančních trzích až příliš pod vlivem tématu americko-čínských obchodních vztahů. Posledních pár dnů nebylo výjimkou, když pro změnu indexy začaly růst poté, co vyšlo najevo, že Čína ubezpečila trhy, že stále nehodlá používat CNY jako ekonomickou zbraň a zároveň nechce reagovat dalšími cly na poslední vlnu navýšení cel z USA. Smířlivý tón čínských představitelů tak opět zvyšuje naděje na možnou dohodu a pomáhá rizikovým aktivům mírnit dosavadní ztráty. Není to však jediný fundament, který efektivně brání mnohem výraznější korekci. To asi nejdůležitější se totiž odehrává na trhu s dluhopisy, kde pokračuje kolaps výnosů. Ty jsou v USA u desetiletých splatností už pod úrovní 1,5 % a jsou jen 20 bazických bodů od historického minima. To vše v situaci, kdy růst americké ekonomiky dramaticky nezpomaluje, protože ji dál drží hlavně velmi silná spotřeba. Sazby na 30leté hypotéky ale už i tak v zemi klesly za poslední rok o více než procento a výrazně klesají úrokové sazby také u ostatních úvěrů, což pomáhá a bude pomáhat tlumit negativní dopady obchodní války s Čínou. Investoři navíc nyní stále více věří tomu, že Fed sníží letos sazby ještě dvakrát a že bude dál dělat vše proto, aby dostatečně brzy předcházel jakýmkoli náznakům ekonomického zpomalení v USA. Trhy proto zdá se pod sebou mají dostatečný polštář a ne náhodou jsou navzdory všem špatným zprávám v USA jen pouhá 3 % pod historickým maximem.