Indie - HDP ve 2Q19 rostl jen o 5% r/r, hluboko pod odhady trhu

Indie za 2Q roku vykázala růst svého HDP o pouhých 5%, což je nejméně za posledních 6 let a je to také výrazně pod odhady trhu nastavenými na 5,7%. V 1Q roku ekonomika rostla o 5,8% a před roke dokonce o 8%.Indická ekonomika indikuje silnější pokles spotřebitelské poptávky v mnoha klíčových oblastech a sektorech jako jsou například prodeje aut, železniční doprava, spotřeba PHM , domácí letecká přeprava a dovoz obecně.V červenci prodeje automobilů propadly meziročně o 31%.Privátní investice ve 2Q rostly jen o 3,1% oproti 7,2% v předchozím kvartále. Vládní investice zpomalily z 13,1 na 8,8%.Kapitálové investice se zvýšily z 3,6 na 4%. Zemědělství rostlo pouze mírně a výroba si polepšila o 0,6%.Reserve Bank of Indii ( RBI ) o víkendu naznačila, že velká stimulace přes výdaje do infrastruktury bude potřebná pro obnovu domácí spotřebitelské poptávky a privátních investic . Potřeba budou také rozsáhlejší reformy týkající se podnikatelského prostředí a systému práva obecně. RBI už letos snížila své sazby o 110 bazických bodů a očekává se, že v říjnu ubere dalších 25 bodů.