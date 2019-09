V čem má Garmin navrch nad Applem?

Pokud chcete mít náskok před Applem a jeho nositelnou elektroniku, musíte prodávat všem – od rybářů po armádní piloty. Tvrdí to alespoň Clifton A. Pemble, generální ředitel společnosti Garmin, výrobce GPS zařízení, fitness hodinek a dalších přístrojů nejen z ranku nositelné elektroniky.

Akcie firmy zpevnily od ledna o více než 25 % (v grafu níže výkonnost za poslední rok).

Naopak akcie konkurenčního Fitbitu se propadly na rekordní minima. (V grafu jsou zachyceny červenou čárou relativně k akciím Garminu)

“Produkty, které vítězí, jsou ty, které se dokážou odlišit od davu,” uvedl Pemble podle Bloombergu. Firma, které šéfuje, vyrábí nositelnou elektroniku v cenovém rozpětí od 70 USD po až 1500 USD za kus.

Nositelná zařízení pro sledování aktivity vyrábí firma od roku 2003. Od té doby je nikdy nebylo nutné párovat s nějakým určitým modelem telefonu, aby fungovaly. Hodinky jako Garmin Forerunner pomáhají sportovcům zjistit, zda trénují moc nebo málo, ale také odhalit jejich spánkové vzorce. Také přehrávají hudbu a zobrazují textové zprávy.

Naopak produkty jako Apple Watch byly uvedeny na trh jako luxusní doplněk pro masový trh, je však potřeba používat je jedině s telefonem iPhone od stejné firmy, aby rozumně sloužily.

I to se ale mění. Fitness prvky jsou v Apple Watch pořád důležité, firma se je ale snaží razantněji prosadit jako nástroj pro sledování zdraví. Nejnovější model dokáže fungovat i jako mobilní elektrokardiogram. V červnu Apple uvedl, že hodinky brzy dostanou svůj vlastní app store a řada aplikací bude fungovat, aniž by byl iPhone poblíž.

I když konkurence narůstá, zvýšil Garmin v červnu svoji prognózu pro celý tento rok. Příjmy nyní očekává kolem 3,6 miliardy USD. Ještě v únoru čekal 3,5 miliardy. Divize fitness a outdoor by letos stále měly růst sloučeným tempem 23 %, předpokládá také firma se sídlem ve švýcarském Schaffhausenu. Její CEO připisuje úspěch nositelných zařízení tomu, že firma do nich začlenila prvky, které jiní výrobci přehlíželi.

Podle jiného názoru se kapacity přístrojů od Garmin mohou opřít o firemní expertizu v jiných oblastech, jako jsou třeba dotykové displeje pro armádní bojové letouny.

“Společnost, která vyrábí takovouto technologii, vám dá na zápěstí technologii GPS,” domnívá se podle Bloombergu Ivan Feinseth, investiční ředitel ve firmě Tigress Financial Partners.

Vítězství na trhu s nositelnou elektronikou by mohlo být lukrativní. Globální dodávky by letos mohly dosáhnout 222,9 milionu kusů a v roce 2023 by mohly stoupnout na 302,3 milionu, ukazuje prognóza, kterou v červnu zveřejnila organizace International Data Corporation.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz

Foto: support.garmin.com